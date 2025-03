Onmisbaar: actief beheer obligaties

Passief beleggen volstaat niet meer. Actief beheer is onmisbaar nu er grote verschillen schuilen onder het oppervlak van de obligatiemarkt. De verschillen tussen sectoren, regio’s en afzonderlijke obligaties zijn fors en nemen alleen maar toe. In een markt die steeds minder homogeen is, vraagt beleggen om het maken van bewuste keuzes. Dat stelt BlackRock in haar Q2 2025 EMEA Fixed Income Outlook.

Tijdens de jaren van extreem lage rente voelden veel beleggers zich genoodzaakt om extra risico te nemen voor een beetje meer rendement. Dat leidde dikwijls tot kwetsbare portefeuilles die gevoelig zijn voor marktcorrecties. Die tijd ligt volgens de vermogensbeheerder achter ons. De hogere rente zorgt ervoor dat obligaties in de volle breedte weer degelijk renderen. Zelfs nu de risicopremies iets zijn teruggelopen, zijn de rendementen over het algemeen goed. De jacht op het laatste restje extra rendement ten koste van kwaliteit, kan worden gestaakt.

Grote verschillen binnen de markt vragen om bewuste keuzes

Onder het oppervlak schuilen echter grote verschillen. Sectoren, regio’s en emittenten reageren namelijk zeer verschillend op de nieuwe renteomgeving. Vooral binnen de Europese high yield-markt is de kloof zichtbaar. Sectoren als zorgvastgoed en technologie renderen goed, terwijl nutsbedrijven en industrials achterblijven. Nog opvallender is volgens de obligatie-experts, het gat dat is ontstaan tussen individuele obligatie-emittenten: ruim een derde van de obligaties noteert meer dan 50 basispunten boven of onder het gemiddelde. Dit vereist een actieve selectie op basis van fundamentals in plaats van het alleen maar volgen van een index.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20666 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht