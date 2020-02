Op safe met goud

Als de onzekerheid op de financiële markten toeneemt, vluchten beleggers vanuit aandelen naar safe havens, zoals staatsobligaties van kredietwaardige landen en goud.

Sinds oktober vorig jaar heeft Optimix goud in haar portefeuilles opgenomen. In januari bewees het edelmetaal haar waarde en steeg met 5,7%. Op korte termijn is goud dus een aantrekkelijke vluchthaven in tijden waarin de geopolitieke spanningen en de dreiging van een pandemie toenemen. Ook monetair beleid, waarvan de negatieve kapitaalmarktrentes een uitvloeisel zijn, is van grote invloed op de prijsvorming van goud.

De belangrijkste centrale bank ter wereld, de Fed, begon in 2018 met het afbouwen van haar balans en het verhogen van de rente. De goudprijs daalde daarop. In 2019 werd er een draai van 180 graden gemaakt, de beleidsrente werd verlaagd en inmiddels wordt er weer voor USD 60 miljard per maand aan kortlopende Amerikaanse staatsobligaties opgekocht. Ook de ECB koopt obligaties op ter waarde van EUR 20 miljard per maand. Christine Lagarde, presidente van de ECB, maakte in januari bekend dat de ECB twaalf maanden de tijd neemt om zich te heroriënteren op haar monetaire beleid. Het zou de vermogensbeheerders van Optimix niet verbazen als de uitkomst is dat het effect van het monetaire beleid op de reële economie, steeds meer aan kracht verliest.

Alhoewel Optimix verwacht dat de inflatie voorlopig laag blijft, kunnen hogere overheidsuitgaven op den duur wel degelijk tot een hogere inflatie leiden. Een oplopende inflatie en een lage kapitaalmarktrente zijn ideale ingrediënten voor een nog hogere goudprijs. Daarom verdient goud ook op de langere termijn een plek in de portefeuille. Sinds de financiële crisis behoren centrale banken trouwens tot de grootste kopers van goud…als dat geen voorteken is….

