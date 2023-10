Optimix: ‘Eindejaarsrally’

Optimix sluit een eindejaarsrally niet uit maar is behoudend over volgend jaar.

Het besef dat de rente voor langere tijd op het huidige niveau kan blijven, daalde de afgelopen maanden in bij beleggers. Centrale bankiers hintten erop dat zij de rente voorlopig niet verlagen en verdere verhogingen niet uitsluiten. De reden voor deze ‘havikachtige’ toon is dat de inflatie weliswaar daalt, maar nog steeds boven de gewenste 2% zit. Een restrictief monetair beleid zal bedrijven met vertraging raken. Een behoudend ingerichte beleggingsportefeuille voor volgend jaar lijkt de vermogensbeheerders van Optimix dan ook passend. Dit neemt niet weg dat Optimix nauwlettend in de gaten houdt of er toch nog een eindejaarsrally in het verschiet ligt die uitnodigt om de aandelenweging tijdelijk te verhogen.

De gestegen olieprijs maakt centrale bankiers en beleggers beducht voor het weer oplopen van de inflatie. Ondanks het feit dat de westerse economieën steeds minder olie-intensief zijn, is de olieprijs nog steeds van groot belang voor de inflatieontwikkeling. Naast de olieprijs is er nog een belangrijke factor die voor inflatoire druk zorgt. Zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone kwam de gemiddelde loongroei recent uit op 4,3% (j-o-j). Met een dergelijke loonontwikkeling is het, bij gelijkblijvende arbeidsproductiviteit en ondernemingen die er in slagen prijsverhogingen door te voeren, lastig om op 2% inflatie uit te komen.

Tot slot speelt het uitgavenpatroon van overheden een rol in de stijging van de kapitaalmarktrente. Ondernemers en particulieren beginnen de hogere rente steeds meer te voelen, maar overheden lijken te leven alsof ze zich nog in het gratis geld tijdperk bevinden. In Italië en Frankrijk zullen de overheidsuitgaven komend jaar stijgen, waardoor het begrotingstekort toeneemt. In Italië zou het tekort op de staatsbegroting op 4,3% uitkomen, in Frankrijk op 4,4%. Ook in de Verenigde Staten leeft de overheid op de pof. Het opkopen van obligaties door centrale banken stut de kapitaalmarktrente niet langer, waardoor deze oploopt bij (projecties van) een hogere leenbehoefte van overheden.

De komende maanden

De effecten van monetair beleid werken met een vertraging door op de economie en op (beursgenoteerde) ondernemingen. Kleinere ondernemers worden hier als eerste mee geconfronteerd. De komende maanden zullen steeds meer eerder afgesloten leningen afgelost moeten worden en tegen een hogere rentelast geherfinancierd worden. De hogere rentelasten bijten in de winstmarge van ondernemers, evenals de gestegen loonkosten. Hierdoor blijft minder winst over om te herinvesteren in de onderneming. Kijkend naar volgend jaar, dan lijkt een afnemende economische groei en een behoudend ingerichte beleggingsportefeuille de vermogensbeheerders van Optimix passend.

Een sluiting van overheidsdiensten in de VS is ternauwernood voorkomen, maar een structurele oplossing is nog niet gevonden. Een aanleiding voor een schrikreactie op de beurs zou het opnieuw oplaaien van de onrust en het daadwerkelijk stilvallen van overheidsinstanties in de Verenigde Staten zijn. Vaak zijn dergelijke dalingen van korte duur en herstellen koersen in de daaropvolgende maanden. Optimix aast weliswaar op een koopkans maar is zich gelijktijdig bewust van de langetermijneffecten van het restrictieve monetaire beleid.

Tot slot, traditioneel beleven aandelenmarkten een eindejaarsrally. De vermogensbeheerders van Optimix menen dat als de koersdalingen van de laatste weken doorzetten, dit een mooie gelegenheid beidt om aandelenweging tijdelijk/tactisch te verhogen.

Geschreven door: Eddy Schekman



