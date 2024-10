Overwinning Trump slecht nieuws voor duurzame beleggers

Sinds de laatste Amerikaanse verkiezingen is overduidelijk dat klimaatbeleid een polariserend onderwerp is geworden, schrijft Lloyd McAllister, hoofd duurzaam beleggen bij vermogensbeheerder Carmignac. De regering Biden heeft, vooral met de Inflation Reduction Act (IRA), de VS op een ‘duurzaam pad’ gezet dat ingrijpende gevolgen heeft. Dit zorgt voor verzet van belangengroepen, in weerwil van de toename van de belangstelling voor ESG-beleggingen.

Een Republikeinse ‘sweep’ (waarbij de Republikeinen zowel het presidentschap als het Congres overnemen) zou duidelijk de uitkomst met de meeste consequenties zijn voor duurzame beleggingen. Een Trump-regering zou proberen de ‘pro-ESG architectuur’ te ontmantelen en de ‘oude economie’ weer te versterken in een tijd van grote wereldwijde veranderingen.

Deze gevolgen staan echter niet op zichzelf, want we verwachten dat de macht op staatsniveau de economische activiteit, die stabieler zou moeten blijven, aanzienlijk zal blijven beïnvloeden.

Onze verwachtingen in het geval van een Republikeinse ‘sweep’:

Trump zal waarschijnlijk de procedure starten om zich terug te trekken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dit maakt deel uit van ‘Project 2025’ en is symbolisch belangrijk voor zijn ‘VS eerst’-aanpak. Het vereist de goedkeuring van de Senaat, die waarschijnlijk op de lange baan geschoven zal worden, maar alleen al de start van de procedure zou voldoende bewijs zijn voor de uitvoering van zijn agenda.

Trump zal druk uitoefenen op de SEC om de regels voor klimaatrapportage te laten vallen. Deze waren zelfs onder een Democratische regering controversieel geweest met aanzienlijke weerstand tegen het verplichten van bedrijven om vervuilingsniveaus bekend te maken – een gevestigde praktijk in de rest van de wereld.

De IRA, door Trump de Green New Scam genoemd, zal onder de loep worden genomen Er wordt voorspeld dat de IRA de uitstoot van broeikasgassen met 8% zal verminderen (ten opzichte van een voorspelde basis) door snellere invoering van schone technologie. Trump vindt het geldverspilling en hij moet dollars vinden om zijn belastingverlagingsbeleid te financieren. Zijn nieuw gevormde vriendschap met Elon Musk kan van grote invloed zijn op de uitvoering van beleid, gezien zijn voorgestelde leidende rol in een “efficiëntiecommissie van de overheid”. 60% van de IRA-projecten bevinden zich in Republikeinse staten. We verwachten dat deze projecten wel zullen worden gesteund gezien hun aard (afvang en opslag van koolstof) en de stimulans voor productiebanen. Musks relatie met Trump vermindert het risico rond EV’s, maar niet helemaal, want Musk heeft publiekelijk verklaard dat het schrappen van de heffingskorting voor schone voertuigen Tesla ten goede zou komen ten opzichte van zijn concurrenten. Als China-havik zal Trump waarschijnlijk tegen de huidige flexibiliteit van het ministerie van Financiën ingaan, die besloot de regels voor de binnenlandse toeleveringsketen uit te stellen tot 2027. Dit zal leiden tot een vertraging in groene productie omdat het tijd kost om binnenlandse toeleveringsketens op te bouwen. Hoewel Trump aan de productiekant waarschijnlijk transactioneel zal zijn. Hij zou Chinese fabrikanten in de VS kunnen toelaten, zolang de productie maar in de VS plaatsvindt. Steun voor schone energie zal waarschijnlijk op het hakblok terechtkomen, met name windenergie op zee, die Trump als “verschrikkelijk” heeft omschreven.

Biden’s emissienormen voor lichte voertuigen – een belangrijke drijfveer voor autofabrikanten om over te stappen op EV – zullen onder de loep worden genomen. Californië, dat het voortouw neemt op het gebied van emissienormen, heeft de goedkeuring nodig van het Environmental Protection Agency (EPA) om strengere eisen te stellen dan de huidige federale eisen. Dit verzoek kan worden afgewezen.

Heffingen op methaanemissies worden mogelijk afgeschaft. Deze heffingen zijn een belangrijke factor bij het terugdringen van broeikasgassen, want zonder het verwijderen van methaanlekken kan elektriciteitsopwekking op aardgas net zo vervuilend zijn als steenkool.

Meer in het algemeen en op de lange termijn is het potentieel voor het opdoeken van federale instellingen. Als de EPA een knieval zou maken en gevuld zou zijn met politieke jaknikkers in plaats van wetenschappers, zou dat op de lange termijn grote gevolgen hebben.



Voor beleggers betekenen deze veranderingen een vertraging in de invoering van groene technologieën via lagere kapitaalinvesteringen door een herziene vraag en hogere tarieven. De onzekerheid over de toekomstige kasstromen door de verminderde investeringen, samen met het negatieve sentiment, kunnen dan leiden tot een afname van de vraag naar effecten in de blootgestelde sectoren.

