Paniek = hogere dollar

Er is paniek op de financiële markten en de dollar zit in de lift. Zal de dollar nog sterker worden?

Georgette Boele, valutadeskundige bij ABN Amro: “We hebben onze dollarramingen naar boven bijgesteld. Onze nieuwe ramingen EUR/USD: eind juni 1,05 (was 1,10), eind december 1,12 (was 1,16). Over het algemeen stijgt de dollar als de bewegelijkheid op aandelenmarkten toeneemt. Beter gezegd: de dollar stijgt als aandelenmarkten voor een langere periode scherp dalen. Nu is dit ook het geval. Eerst daalden de aandelenmarkten omdat speculanten dollars verkochten. Toen de aandelenmarkten maar bleven dalen, wilden beleggers toch weer dollars hebben. Dit is omdat het een veiligehavenmunt is. We denken dat beleggers risico blijven mijden in de komende weken en maanden. Daarom verwachten we een verdere stijging van de dollar van ongeveer 5%. De verkoopgolf staatsobligaties heeft nog geen invloed op de valutamarkten. Als er paniek op de financiële markten is, lopen dingen vaak niet zoals verwacht. Zo ook deze week. De afgelopen dagen hebben beleggers staatsobligaties in de verkoop gedaan. Ze verwachten kennelijk dat overheden veel nieuwe obligaties uit zullen geven om de fiscale stimulans te financieren. Dus de rente op staatsobligaties in bijvoorbeeld de VS en de eurozone is gestegen. Heeft dit doorgewerkt op de valutamarkten? Vooralsnog is dit niet het geval. De dollar blijft populair in deze stressvolle tijden. De Fed heeft wel maatregelen genomen om de stress in de geldmarkt te verlichten. Ze zal waarschijnlijk hiermee doorgaan. De maatregelen zullen de opmars van de dollar iets remmen.”

De Europese Centrale Bank (ECB) lanceert een nieuw obligatie-opkoopprogramma onder de naam Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) om de onrust op de kapitaalmarkten als gevolg van het coronavirus te bestrijden.

Gilles Moëc, hoofdeconoom van AXA Group, verwelkomt het nieuwe pakket, waarmee de ECB voor dit jaar nog eens 750 miljard euro extra uittrekt voor het opkopen van obligaties. Niet alleen noemt hij dit bedrag ‘indrukwekkend’, hij benadrukt dat de restricties voor het inzetten ervan ‘minder bijten’ dan bij eerdere pakketten. “Hiermee kan de ECB uitslaande brand op de markten beter blussen. Het is vooral belangrijk dat de ECB zich niet meer strikt hoeft te houden aan de opkooplimieten voor verschillende soorten obligaties, en nu ook kortlopende bedrijfsschulden gaat opkopen.”

Paul Markham, global equities portfolio manager bij Newton, onderdeel van BNY Mellon Investment Management, stelt dat de ECB ten minste voorlopig rust heeft gebracht. “Dat gezegd hebbende, zal dit mogelijk niet de laatste steun zijn die de ECB en andere centrale banken zullen moeten geven, maar het is duidelijk een positieve zet.” Ook wijst hij erop dat het voor landen als Italië cruciaal is dat het vertrouwen van de markten wordt hersteld. Dit omdat het zwaar door de uitbraak van corona getroffen land zowel de rente ziet stijgen en als financieringskosten van de staatschuld.

Ook aan de andere kant van de oceaan zal meer stimulering nodig zijn, verwachten economen Libby Cantrill en Tiffany Wilding, beide verbonden aan Pimco. Ze voorzien de aankondiging van een stimuleringspakket van 600 tot 1000 miljard dollar om de Amerikaanse economie te stutten. “De Amerikaanse overheid trok twee weken geleden 8 miljard dollar uit. Maar de snelle verspreiding van het coronavirus, de dramatische terugval in de markt en de economische zwakte maken van een krachtigere begrotingsreactie een economische en politieke noodzaak.” Hoewel de Pimco-economen de door president Donald Trump beloofde cheques voor particulieren als maatregel verwelkomen, is onduidelijk of dit kan helpen om de vraag naar diensten te vergroten. “Immers, als Amerikanen zichzelf in quarantaine plaatsen, zullen maar weinig mensen winkelen voor ontspanning of reizen.”

