Passend risicoprofiel kiezen

Wie gaat beleggen, wil dit op een verstandige manier doen. Je bepaalt vooraf welk beoogd risico jij wilt lopen. Risico en rendement gaan over het algemeen hand in hand. Zo is het investeren in crypto zeer risicovol, maar kunnen daar ook enorme winsten tegenover staan. In een aantal stappen kun je een passend beleggingsprofiel kiezen.

Wat is je beleggingsdoel?

Voordat er een risicoprofiel wordt vastgesteld, is het belangrijk dat je voor ogen hebt met welk doel je wilt beleggen. Zo kan je bijvoorbeeld beleggen ter behoud van je vermogen of met algemene vermogensgroei als doel. Of beleg jij voor de studie van je kinderen, een extra aanvulling op je pensioen, om een groter huis te kopen of om op wereldreis te gaan?

Op welke termijn wil je dit doel bereiken? Als je pas tientallen jaren in de toekomst over jouw geld wilt beschikken, kan je meer risico nemen dan wanneer je het op de korte termijn al nodig hebt. Naarmate de einddatum dichterbij komt, is het verstandig om het risico af te bouwen door te kiezen voor een defensiever beleggingsprofiel. Hoe langer de periode, hoe groter de kans dat jij eventueel verlies door koersdalingen weer goedmaakt. Ook als er geen specifiek doel of einddatum is, is het van belang om een beleggingshorizon te bepalen.

Geld dat je kunt missen

Beleg alleen met geld dat je kunt missen. Als jouw investering in het slechtste geval weinig of niets oplevert, heeft dit geen gevolgen op jouw financiële situatie in het dagelijks leven. Door te kiezen voor een goedkope autoverzekering, eens per week boodschappen te doen en overbodige abonnementen op te zeggen kun je waarschijnlijk nog wat extra geld vrijmaken om mee te beleggen.

Risico en rendement

Beleggingsdienstverleners moeten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) beleggingsprofielen goed afstemmen met hun klanten. Beleggingen die zeer veel rendement op kunnen leveren, kunnen ook een zeer negatief rendement opleveren, zoals aandelen. Door risicovollere investeringen te combineren met stabielere beleggingen, kan het risico verlaagd worden voor het totale bedrag van je beleggingen. Dienstverleners mogen zelf een indeling van de verschillende risicoprofielen bepalen.

Over het algemeen zijn er drie hoofd-risicoprofielen te onderscheiden. Wie voorzichtig is en het liefst een lager rendement ontvangt om zo weinig risico te lopen, kiest voor een defensief beleggingsprofiel. In dit geval beleg je bijvoorbeeld 25 procent in aandelen en 75 procent in obligaties of spaargeld. Bij een neutraal profiel beleg je bijvoorbeeld 50/50 in aandelen en obligaties. Streef jij naar een hoog rendement en ben je bereid om wat meer risico te lopen? Dan past een offensief beleggingsprofiel bij jou. Je investeert bijvoorbeeld 75 procent in aandelen en 25 procent in beleggingen met een lager risico.

