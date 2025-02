PGIM Real Estate: ‘Meer overnames door private equity in Amerikaanse REIT-markt’

De overnameactiviteit door private equity in de Amerikaanse markt voor beursgenoteerde vastgoedondernemingen (REITs) nam in 2024 toe en zal in 2025 verder aantrekken, dat stelt Rick Romano, Head of Global Real Estate Securities bij PGIM Real Estate, in de kwartaalvooruitzichten.

In 2024 vonden in de VS drie grootschalige REIT-privatiseringen plaats, met deals ter waarde van meerdere miljarden dollars. “De overnameprijzen lagen 25–30% boven de slotkoersen van de voorgaande dag, wat aangeeft dat veel REITs momenteel aantrekkelijk geprijsd zijn. De combinatie van private equity die meer kapitaal ophalen en de lage waarderingen van beursgenoteerde REITs is doorgaans een recept voor verdere privatiseringen.”

Naast M&A kende 2024 ook drie REIT-beursintroducties en werd in totaal circa 15 miljard dollar aan eigen vermogen opgehaald. “De sterke verbetering van de kapitaalkosten voor REITs, zowel in de vorm van vreemd als eigen vermogen, heeft veel partijen in staat gesteld agressiever te acquireren. Dit biedt een extra groeimotor voor de winstontwikkeling in 2025 en 2026.”

PGIM Real Estate ziet de Amerikaanse REIT-markt als “aantrekkelijk gewaardeerd”. Hoewel volatiliteit van de rente de stemming op korte termijn kan beïnvloeden, blijven de fundamentele marktomstandigheden stabiel. “We verwachten een versnelling van de winstgroei in zowel 2025 als 2026, naar respectievelijk 6,3% en 6,7%.”

Europa: gematigd positieve vooruitzichten

Voor de Europese beursgenoteerde vastgoedmarkt hanteert PGIM Real Estate een gematigd positieve visie. “De waarderingen in de private vastgoedmarkt naderen in de meeste sectoren en landen een bodem, terwijl de aandelenkoersen op de beurs nog steeds korting geven ten opzichte van de onderliggende vastgoedwaarderingen. Veel bedrijven bieden momenteel aantrekkelijke kasstroomrendementen. Verwachte verdere renteverlagingen ondersteunen met name ondernemingen met hogere schuldenlasten. Daarnaast blijven de fundamenten van de gebruikersmarkt positief in structureel groeiende sectoren, terwijl het aanbod grotendeels onder controle is.”

Toch erkent Romano de risico’s van een verdere economische vertraging voor de vastgoedsector in de regio. “Om dat risico te beperken, richten we onze investeringen in Europa in 2025 op sectoren met structurele groei en positieve trends in de huurmarkt. Dit omvat logistiek en industrieel vastgoed, datacenters, huurwoningen, studentenhuisvesting en self-storage. Daarnaast behouden we een overwogen positie in bepaalde retailfondsen, waar de consumptie veerkrachtig is gebleken en de bredere aanvangsrendementen kansen bieden.”

