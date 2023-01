Philips kopen en tijdje niet naar de koers kijken

Het aandeel Philips is met 5,9% gestegen tot 16,48 euro na de publicatie van het kwartaal bericht.

Het mes gaat flink diep in de organisatie met de aankondiging dat 6.000 extra arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Philips moet iets doen om het tijd te keren. Mede door de problemen met apneu-apparatuur en de ontwikkeling van de wereldeconomie, daalde de omzet het afgelopen jaar met 3% naar 17,8 miljard euro en kwam het bedrijfsresultaat uit op een verlies van 1,5 miljard euro. Kennelijk heeft het bestuur voldoende vertrouwen in de toekomst, want er wordt een dividend uitgekeerd van 85 cent in aandelen.

De nieuwe topman Jakobs heeft de winstverwachting verlaagd van 14-25% in 2025 naar 10%. Dat is slim om de effecten van tegenvallers en claims voor te zijn. Zo’n kans krijg je als nieuwe bestuursvoorzitter slechts een keer. Het is niet onwaarschijnlijk dat in de komen jaren problemen zullen oplossen als die met apneu-apparatuur, de verminderde vraag door het economisch sentiment en stagnatie in de aanvoer van onderdelen. Het komt de productiviteit ten goede dat dit proces wordt ingezet met minder mensen.

Weerstanden voor de lange termijn liggen op 25 euro en 38 euro. Het zal waarschijnlijk een hobbelige rit worden naar die weerstanden. Het is een kwestie van de aandelen lang willen aanhouden en niet te veel kijken naar de dagelijkse volatiliteit.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18135 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht