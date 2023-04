Pimco: ‘Hoger risico op diepere recessie VS en Europa door bankenstress’

Bankfaillissementen, volatiliteit bij bankaandelen, stijgende kapitaalkosten en een voortdurend risico op een bankrun bij regionale banken in de VS hebben het risico op een snellere en diepere recessie verhoogd. Dat schrijven economen van Pimco.

Zij zien dat de sterke renteverhogingen door centrale banken om de inflatie te bestrijden hebben bijgedragen aan de recente volatiliteit in de financiële sector. En hoewel de eindrentes nu waarschijnlijk lager liggen, zal enige monetaire versoepeling nog wel even op zich laten wachten. “Een vereiste is dat de inflatie dichter bij het streefniveau komt. In de tussentijd zal de werkloosheid waarschijnlijk stijgen.”

Het omvallen van banken in de VS en de overname van Credit Suisse in Europa zullen waarschijnlijk leiden tot een milde recessie in de VS en vormen een tegenwind die Europa ook heel goed in een recessie zou kunnen trekken. “Aangezien zelfs grote banken onder een vertrouwenscrisis kunnen lijden, menen wij dat het risico van een diepere recessie zeker is toegenomen.”

Pimco verwacht dat de Fed hierdoor waarschijnlijk (bijna) klaar is met de beleidsrente te verhogen. In de eurozone echter blijft de inflatie langer hoog door hoge gasprijzen en een zwakkere munt. “Daardoor gaat de ECB waarschijnlijk langer door met verhogen dan de Fed.”

