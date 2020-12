Pond wat ga je doen

De opwaartse druk van euro/pond is afgenomen doordat op de valreep een overeenkomst is bereikt tussen de EU en het VK. Euro/pond noteert 0,8999.

De balans wordt nog door de analisten opgemaakt. De teneur in de verhalen is dat het niet goed is voor de Nederlandse economie, wat geen onlogische conclusie is gezien de afhankelijkheid van de export. Wie mag blij zijn. De Telegraaf schrijft: “Nederland in ieder geval niet. Het Verenigd Koninkrijk (VK) is een van onze belangrijkste handelspartners. Daarmee staat er voor ons meer op het spel dan EU-landen als Litouwen of Portugal.”

Economen van ABN Amro stelden eerder dat ook met een handelsakkoord zal de Britse economie forse schade oplopen. “In ons basisscenario verwachten wij dat het productieve vermogen van de Britse economie op termijn 5 procentpunt lager is dan wanneer het VK lid van de EU was gebleven. Tegen deze achtergrond zullen de autoriteiten de ongekende steunmaatregelen voorzetten.

Misschien nog wel sterker dan in het verleden zal de Britse economie het moeten hebben van export. Die afhankelijkheid maakt van het pond een kwetsbare valuta, waardoor de kans op een doorbraak van oude highs voor de euro/dollar aannemelijk zijn.

