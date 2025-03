Positieve huurgroei kantoren

Kantoren zijn momenteel niet populair onder beleggers, mede door de opkomst van hybride werken. Toch wijst de toenemende betaalbaarheid op mogelijke positieve verrassingen in de huurgroei de komende jaren.

Greg Kane, Head of European Investment Research bij PGIM Real Estate: “De laatste jaren is een betere betaalbaarheid vaak een voorbode van onverwacht sterke huurgroei. In 2023 en 2024 zagen we dat steden met relatief betaalbare kantoren vaak een sterkere huurgroei kenden dan vooraf werd voorspeld. We verwachten dat deze betaalbaarheid de komende tijd verder verbetert.”

Volgens Kane zijn de vooruitzichten vooral gunstig in zogeheten second-tier steden zoals Manchester, Brussel en Kopenhagen, maar ook in Barcelona en Madrid en in grote financiële centra als Londen, Parijs en Frankfurt. “In steden als Berlijn en Stockholm daarentegen staat de betaalbaarheid onder druk, wat betekent dat de huurgroei daar mogelijk achterblijft bij de verwachtingen,” voegt hij toe.

