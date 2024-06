Positieve signalen voor DAX

Momenteel heeft Duitsland de dubieuze eer Europa’s slechtst presterende economie te zijn, maar de rest van dit jaar zullen Duitse aandelen dit beeld doen kantelen. Dat zegt Bjorn Jesch, CIO van de Duitse vermogensbeheerder DWS.

De Duitse malaise blijkt zwart op wit uit de groeicijfers. Met een geschatte groei van het bruto binnenlands product (BBP) van 0,2% voor 2024, bungelt Duitsland onderaan het lijstje ontwikkelde landen waar een groei van 1,7% nodig is om te kunnen aanhaken bij de middenmoot, constateert Jesch. “Maar beleggers lijken het vertrouwen in Duitsland nog niet te verliezen. De yields op Duits staatspapier zijn lager dan die in alle andere landen in de eurozone. Dat toont aan dat de Duitse kredietwaardigheid sterk blijft. En 14 mei dit jaar haalde de Dax een totaalrendement van 27% en daarmee presteerde de index iets beter dan zijn Europese buren.”

“Het lijkt misschien alsof beleggers hun ogen sluiten voor de realiteit”, zegt Jesch, “maar dat is niet het geval, ik denk dat ze vooruitkijken. In het eerste kwartaal van dit jaar herstelde de Duitse economie van een krimp van 0,5%. De eerste indicatoren zoals de ifo-cijfers wijzen op een dynamische herstart met een aantrekkende export in het verschiet. Beleggers weten dat het lot van grote Duitse beursgenoteerde bedrijven sterkt afhangt van die internationale markt”

Tegelijk handelt de Dax volgens Jesch momenteel met een recordkorting ten opzichte van de S&P 500. “En dat ondanks het feit dat het momentum eerder bij Duitsland en Europa ligt dan bij de VS dat last heeft van het centrale bankenbeleid, de winstdynamiek, de verkiezingsonzekerheid en hoge staatsschuld.”

Wat groei en imago betreft doet het EK voetbal dat deze zomer in Duitsland plaatsvindt volgens Jesch de rest. “Het WK in 2006 droeg bij aan een aanzienlijke verbetering van het imago van Duitsland in het buitenland.”

