Prijzen crypto’s Icoinic naar Refinitiv

Icoinic Capital gaat realtime prijzen van bitcoin, ethereum en andere crypto-activa aanleveren aan Refinitiv – een van ’s werelds grootste leveranciers van gegevens en infrastructuur voor financiële markten.

Wilhelm Roth, CEO van Icoinic over het Refinitiv-partnerschap: “Met deze samenwerking zet Icoinic een belangrijke professionele stap voorwaarts als partner van een van ’s werelds grootste aanbieders van financiële marktgegevens en -infrastructuur. Het is een mooie stap voor Icoinic en een belangrijke stap voor de crypto financiële markten. We brengen crypto-gegevens naar het hart van het traditionele financiële systeem. Dit draagt bij aan de missie van Icoinic om te streven naar een reputatie als een van de toonaangevende crypto-vermogensbeheerders, zowel in Nederland als in Europa in het algemeen.”

