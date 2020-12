Profiteren van een omslag van de dollar

Valuta’s uit opkomende landen kunnen profiteren van een omslag van de dollar bij de aflossing van hun in dollars uitgegeven schulden.

“De rendementen van een aantal lokale EM-obligatiemarkten behoren tot de hoogste in vastrentende waarden, terwijl de EM-valuta’s aantrekkelijk gewaardeerd zijn en klaarstaan om te profiteren van de Amerikaanse dollarcyclus, die mogelijkerwijs zal omslaan”, aldus T. Rowe Price Hieronder geeft vijf redenen die deze soms ondergewaardeerde beleggingscategorie ondersteunen.

1. Aantrekkelijke waarderingen EM-valuta’s

EM-valuta’s zien er volgens Keirle aantrekkelijk uit. De meerjarige dollar-bull run heeft de waardering van EM-valuta’s aanzienlijk verlaagd. Dit suggereert dat er voldoende ruimte is voor EM-valuta’s om op de middellange termijn te appreciëren ten opzichte van de dollar. Om dit te laten gebeuren zal er echter een katalysator moeten zijn voor de verzwakking van de Amerikaanse dollar.

2. Dollarzwakte is een potentiële game changer voor lokale EM-obligaties

De Amerikaanse dollar lijkt op een kantelpunt te zijn aanbeland. Verschillende indicatoren, waaronder een zeer accomoderende Federal Reserve, grote interne en externe onevenwichtigheden en de waarschijnlijkheid van een traag en volatiel economisch herstel van de Amerikaanse economie, wijzen op dollarzwakte in de toekomst. In een dergelijk scenario zouden de EM-valuta’s eindelijk het tij kunnen keren en in waarde kunnen stijgen ten opzichte van de dollar.

Voor lokale EM-obligaties is de appreciatie van EM-valuta gunstig. Het rendement van lokale EM-obligaties bestaat uit drie delen: een rentecomponent, een prijscomponent en een valutacomponent. Wanneer EM-valuta’s sterker worden ten opzichte van de dollar, zal de valutacomponent positief bijdragen aan de prestaties van lokale EM-obligaties.

3. Een zeldzame bron van rendement uit vastrentende waarden in deze tijd

Voor beleggers biedt de lokale EM-schuld een zeldzame bron van inkomsten op het gebied van vastrentende waarden. Aangezien de grote centrale banken naar verwachting nog enige tijd een accommoderend beleid zullen voeren, is het onwaarschijnlijk dat dit beeld op korte termijn wezenlijk zal veranderen. Tegen deze achtergrond zal het veiligstellen van het rendement waarschijnlijk steeds belangrijker worden.

4. Aantrekkelijke looptijden

Het is niet alleen rendement dat gunstig afsteekt, ook de kortere looptijd van lokale EM-obligaties is gunstiger dan die van de ontwikkelde markten, waar de looptijd van de uitstaande schuld langer is. Hoe langer de looptijd, hoe groter de potentiële volatiliteit en de gevoeligheid voor veranderingen in de rente.

5. Genoeg ruimte om de instroom van beleggers te absorberen

Lokale EM-obligaties zijn nog steeds herstellende van de sell off in maart. De uitstroom van beleggers is nog niet volledig terugverdiend, in tegenstelling tot EM-bedrijfs- en staatsobligaties in harde valuta, die zich meer substantieel hebben hersteld. Dit betekent dat er nog steeds voldoende ruimte is om instroom van beleggers te absorberen – en gezien het feit dat de beleggingscategorie al enkele jaren relatief onderbelegd is, is er nog een lange weg te gaan voordat er bezorgdheid ontstaat over een te grote instroom of zeepbelvorming.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15574 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht