Prosus duikt diep beneden de 50. Wat nu?

Prosus is met een verlies van 10% hard onderuitgegaan. Op 45,40 euro staat de koers ver beneden de steun van 50 euro.

Het verhaal gaat dat het Chinese Tencent, waarin Prosus een belang heeft, een recordboete staat te wachten voor het witwassen van geld via het betaalgedeelte van de chatapp WeChat. Het geeft nog maar eens aan dat de crackdown van de digitale industrie nog niet voorbij is. President Xi Jinping heeft maanden geleden al aangegeven dat de gevolgen van de crackdown pas in 2025 zullen zijn uitgewerkt, zo graaf ik met een beperkte foutmarge op uit mijn geheugen.

Wat doen

De vraag is natuurlijk wat je met de aandelen Prosus moet doen. Vergeet niet dat Prosus ooit in Amsterdam is genoteerd om een stuk onderwaardering in de aandelen weg te werken. Dat is mislukt. Prosus noteert 4 keer de winst en Tencent 13 keer. Het verschil kan deels worden verklaard door de belangen die Prosus heeft andere bedrijven en de gevolgen van de Oekraïne-oorlog.

Het charttechnische plaatje geeft 2 signalen: de RSI staat extreem laag en op basis van de in 2019 ingezette beweging liggen nu weerstand op 44 euro en 33 euro. Misschien een mooie gok voor de lange termijn. Als de steun van 44 euro sterk genoeg, kan een herstelbeweging plaatsvinden naar 55 euro of 66 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

