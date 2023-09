Prosus, een zinkend schip?

Het aandeel Prosus NV (PRX) sloot 2,1% lager op 28,97 euro.

Investtech: “Dit was de vierde dag op een rij dat de koers daalde. De afgelopen maand is het aandeel 17,2% gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

CEO Bob van Dijk maakte bekend hij per direct zal vertrekken. Het is een slechte zaak dat geen verklaring wordt gegeven, maar het heeft ongetwijfeld iets te maken met het onderstaande persbericht dat op mtnewswires.com werd gepubliceerd:

“Naspers (NPN. JO) beëindigt zijn cross-holding met het in Nederland gevestigde consumenteninternetbedrijf Prosus bij de afwikkeling van de verkoop door laatstgenoemde van de resterende gewone aandelen Naspers N tegen donderdag, volgens een maandag ingediende aanvraag. Naspers zei dat de kapitalisatiekwestie effectief werd en werd geïmplementeerd naast de aandelenconsolidatie. Het belang van Prosus in het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers werd tot een minimaal niveau verwaterd na de kapitalisatie-uitgifte van Naspers en de consolidatie van het aandeel.”

De beëindiging van de cross-holding is geen verrassing, het was eerder al aangekondigd, maar wat qua resultaat en groeipotentie overblijft is niet geheel duidelijk. Die onduidelijkheid en daarbij horen vrees maakt het aandeel weinig aantrekkelijk. De tijd zal leren of Bob van Dijk een zinkend schip heeft verlaten. Wat denken jullie?

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18943 berichten van Eddy Schekman

4 reacties op “ Prosus, een zinkend schip? ”

Terug naar het nieuws overzicht