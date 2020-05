Prosus kan verder dalen

Prosus daalde gisteren met 5,36% naar 74,48 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 18 maart, toen de daling 6,11% bedroeg. De afgelopen week is het aandeel 11,04% gedaald. Het ziet er technisch gezien echter wel goed uit. Het aandeel is technisch gezien licht

positief voor de middellange termijn.”

Prosus is het aandeel met de grootste marktcap op Euronext Amsterdam. De waardering van 128 miljard euro is net iets meer dan die voor ASML. Het is 10% hoger dan voor Unilever, 13% meer dan voor RD Shell en het 14-voudige van de waardering

voor KPN.

De ondergrens voor het aandeel ligt op 66 euro.

