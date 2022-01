De Keuze: Prosus of liever Alibaba en Tencent?

Hoe zullen Alibaba en Tencent reageren op de verscherpte regels van de Chinese overheid? Vanaf 1 maart hebben deze en andere bedrijven te maken met maatregelen hoe algoritmes mogen worden gebruikt.

Het zal bedrijven ongetwijfeld enige tijd kosten om hun algoritmes aan te passen. De waaier van nieuwe regulaties bestaat uit onder meer: ze mogen niet de Chinese wetten schenden, nieuwsproviders moeten een licentie hebben en mogen geen fake news plaatsen, gebruikers/consumenten moeten hun gegevens als tags en suggesties kunnen aanpassen en gebruikers moeten worden beschermd tegen fraude en scams. Het kan geen kwaad dat Europa enkele van deze punten overneemt. Westerse bedrijven hebben dat nodig om toegang te behouden tot de Chinese markt, vooropgesteld dat men bepaalde gegevens wil opslaan bij Chinese hostingbedrijven.

Alibaba

De koers van Alibaba is in Euorpa sinds eind 2020 met bijna 60% gedaald naar 113,70 euro. Dat is bijna even laag als in 2017. Het aandeel wordt verhandeld voor 15,4 keer de geraamde winst, wat laag is voor een techbedrijf. Alibaba is uit de gratie geraakt door de crackdown nadat oprichter Jack Ma zich teveel manifestreerde als een instituut waarnaar de overheid zou moeten luisteren.

Tencent

Tencent noteert in Europa 49,80 euro. Dat komt overeen met 26,2 keer de getaaxerde winst. Dat is meer dan voor Alibaba, maar daar staat tegenover dat Tencent al enige maanden bezig is om een bodem te vormen vanuit een zijwaartse beweging. Dat biedt ook hoop voor Prosus vanwege haar belang in Tencent. Prosus noteert 70,95 euro ofwel 23,6 keer de winst.

De keuze is Tencent / Prosus.

