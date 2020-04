Randeep Somel (M&G) heeft mooie kooptips voor beleggers

Er wordt steeds meer bekend over de impact van het coronavirus op verschillende sectoren. De crisis raakt iedereen, maar welke bedrijven en aandelen houden het hoofd boven water en welke zullen ten onder gaan? Randeep Somel, beleggingsstrateeg bij de Britse vermogensbeheerder M&G, bespreekt enkele concrete voorbeelden.

Ondanks de klap die de luchtvaart en het toerisme oplopen, is de groei op de lange termijn niet in gevaar, zegt Somel. “Luchtvaart speelt een vitale rol in het succes van economische groei, dus overheden zullen alles op alles zetten om de sector goed door deze pandemie heen te helpen.” De economische schok geldt als een interessant moment om in deze sector te stappen, zeker als je gaat voor rendement op de lange termijn, aldus Somel. Nu vluchten binnen Azië weer op gang komen, draaien ook bedrijven als Safran group, Rolls Royce en MTU aero engines weer, terwijl de koersen nog laag zijn. Ook booking-websites zullen de crisis doorstaan.

Bij retail is de shift naar online razendsnel toegenomen; de focus ligt nu bij maaltijdbezorgers en supermarkten die hun producten aan huis leveren. Ook bedrijven als Alibaba en Amazon zullen hun marktaandeel alleen maar zien stijgen. Creditcardbedrijven als Visa, Mastercard en betalingsverwerkers als PayPal, die geld verdienen per transactie, boeren goed in coronatijden. Cash geld wordt bovendien actief ontmoedigd: in Wuhan werden bankbiljetten vernietigd om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en overal ter wereld wordt contactloos betalen aangeraden.

Corona raakt basismetalen heel hard, maar de trend richting elektrificatie en een verminderende CO2-uitstoot zal ook na de crisis blijven bestaan en daarvoor koper en nikkel hard nodig. Mijnbouwbedrijven als de Londense Antofagasta, Norilsk Nick en First Quantum zijn nu gunstig, schrijft Somel.

Thuiswerk

Dat iedereen thuiswerkt, heeft voor sommige bedrijven goed uitgepakt. Bedrijven als Citrix Systems en Atlassian Corp leveren software voor thuiswerkers en Microsoft zal meer Office 365-pakketten verkopen. Somel meent dat deze bedrijven ook op de lange termijn meer zullen afzetten: “Nu blijkt dat men gemakkelijk vanuit huis kan werken, zal dit structureel vaker gaan gebeuren.” Een tweede winnaar van het thuiswerken zijn bedrijven in online gaming. Als tips noemt Somel Electronic Arts, die eigenaar is van spellen als FIFA, NFL, Apex legends en Sims, en Tencent, het grootste gaming-bedrijf van China.

Health

Ten slotte noemt Somel de gezondheidszorg. “We zijn ons nu veel meer bewust van onze gezondheid en dat bewustzijn wordt verder aangejaagd door consumenten zelf, maar ook door de overheid. Er is veel meer aandacht voor voedselketenveiligheid, nauwkeurige gezondheidsscreenings en de toegang tot betrouwbare vaccins. Bedrijven als ThermoFisher Scientific en Perkinelmer zijn hier marktleider in: zij zijn toeleverancier voor sectoren als duurzaamheid, voedsel, industrie en farma, en werken samen met bedrijven en organisaties die medische testen leveren en zoeken naar een vaccin tegen COVID-19.”

