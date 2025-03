Ranjiv Mann (AllianzGI): ‘Omslag vooruitzichten heeft ook uitwerking op obligatiemarkten’

Door een combinatie van tegenvallende Amerikaanse cijfers en een ongekend fiscaal pakket in Duitsland zijn de groeiverwachtingen voor de VS en Europa omgedraaid. Hoe moeten beleggers hiermee omgaan? De visie van Ranjiv Mann, senior portfolio manager Core Fixed Income bij AllianzGI.

Het jaar 2025 begon onrustig voor staatsobligaties. Eerst was er optimisme over de Amerikaanse economie, maar recente tegenvallende cijfers en onzekerheid over economisch beleid zorgden voor een omslag in het sentiment. De Amerikaanse centrale bank blijft voorzichtig met renteverlagingen. De markt verwacht nu bijna drie renteverlagingen dit jaar, terwijl dat aan het begin van 2025 nog maar één was. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties daalde van 4,80% naar 4,30%.

In Europa was de situatie anders. De verwachtingen voor de economie van de eurozone waren eerst laag, maar door politieke ontwikkelingen, zoals een nieuw begrotingsplan in Duitsland met extra overheidsuitgaven, is het beeld verbeterd. Dit leidde tot een scherpe stijging van de rente op 10-jarige Duitse obligaties naar 2,85%, de grootste sprong in decennia. Hierdoor is de druk op de Europese Centrale Bank om de rente verder te verlagen afgenomen.

Afname renteverschillen

De verschillen in economische vooruitzichten tussen de VS en Europa zijn ook zichtbaar in de obligatiemarkten. De renteverschillen tussen Amerikaanse en Duitse obligaties zijn flink gedaald. Ondertussen presteren Europese aandelen en bedrijfsobligaties beter dan hun Amerikaanse tegenhangers. Ook China verandert zijn economisch beleid, met meer focus op consumentenbestedingen in plaats van investeringen. Dit kan wereldwijd invloed hebben, mogelijk zelfs op de rol van de Amerikaanse dollar als belangrijkste reservemunt.

Hoe gaan beleggers hiermee om?

Gezien deze ontwikkelingen passen beleggers hun strategieën aan:

• Rentecurve-strategieën: Wij denken dat deze omgeving gunstig is voor stijgers van de rentecurve in zowel de VS als Duitsland. In februari hebben we onze positionering in versteiling van de Amerikaanse rentecurve verhoogd met een 5-jaars versus 30-jaars steepener naast een bestaande 7-jaars versus 30-jaars positie. We voegden ook een Duitse 5-jaars versus 30-jaars steiler toe gezien het vooruitzicht van hogere begrotingsuitgaven in Europa. Om de stijgende trend te compenseren, geven we de voorkeur aan een Japanse 7-jaars versus 30-jaars afvlakking omdat we denken dat de Bank of Japan op weg is naar een normalisering van het monetaire beleid nu de inflatiedruk in de economie toeneemt.

• Flexibel omgaan met rentegevoeligheid: Door de onzekere markt blijven beleggers flexibel met hun obligatieposities. In sommige landen, zoals het VK en Australië, houden ze vast aan een lange looptijd, terwijl ze in de VS tactisch inspelen op veranderingen.

• Valuta-inzet: Beleggers verwachten een sterkere Japanse yen en Australische dollar, ten opzichte van bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar.

• Selectieve keuzes in bedrijfs- en opkomende marktobligaties: Ondanks de volatiliteit blijven sommige bedrijfsobligaties en staatsobligaties uit opkomende markten aantrekkelijk. Beleggers kiezen hier selectief voor, omdat de waarderingen gunstig kunnen zijn.

Kortom, de obligatiemarkten zijn volop in beweging en beleggers zoeken naar kansen door slim in te spelen op renteverschillen, wisselkoersen en marktsentimenten.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20616 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht