Recessie Europa kan worden vermeden

Vermogensbeheerder DWS stelt zijn marktvooruitzichten voor dit jaar bij naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Oekraïne.

Door de forse stijging van de energieprijzen stijgt de inflatie nog sterker dan eerder gedacht.

Een Europese recessie wordt waarschijnlijk vermeden door meer overheidsuitgaven voor defensie, en investeringen van de private sector in energie-infrastructuur.

Door de geopolitieke onzekerheden is er kans op veel volatiliteit op de financiële markten. Toch blijft DWS, over het hele jaar bekeken, optimistisch over risicovolle beleggingen.

Over centrale banken:

“Nog meer dan de Fed blijft de Europese Centrale Bank (ECB) data-afhankelijk. De onmiddellijke prioriteit van de ECB ligt nu vooral bij het bestrijden van de risico’s van een recessie en financiële stabiliteit, daarna pas op inflatiedruk. Ook mag niet uit het oog worden verloren dat er binnen de eurozone veel variatie is wat betreft de mate van afhankelijkheid van de invoer van Russisch gas, de snelheid waarmee hogere energieprijzen worden doorberekend in de consumentenprijzen en de compenserende binnenlandse effecten. In ieder geval verwachten wij een voorzichtige aanpak tot meer gegevens beschikbaar komen, met de mogelijkheid dat de ECB haar opkoopprogramma uitstelt.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

