Recordbedrag naar opkomende markten

Verruimend monetair beleid, stijgende grondstofprijzen en effectieve vaccins ondersteunen kapitaalstromen naar opkomende markten. Die kapitaalstromen kunnen in 2021 zelfs een recordhoogte bereiken, schrijven hoofd Emerging Markets Pramol Dhawan en Global Strategist Gene Frieda van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

Volgens Frieda en Dhawan is het een gegeven dat kapitaalstromen naar opkomende markten (emerging markets, EM) na een recessie versnellen, zo schrijven zij in hun notitie Tail Winds Provide Lift for Emerging Markets Investments. Ze wijzen er op dat opkomende markten bovendien een versnelde groei laten zien bij aantrekkende productie wereldwijd.

Na de initiële lockdown herstelde de productiegroei sterk en bleef overeind tijdens de tweede en derde virusgolf, schrijven Frieda en Dhawan. ‘Zelfs als de binnenlandse vraag relatief zwak blijft door de opleving van Covid-19 en de afnemende stimuleringsmaatregelen, zijn veel opkomende markten goed gepositioneerd om te profiteren van een sterke wereldwijde productiecyclus.’

Ook de zwakkere dollar tekent zich af als een voordeel van opkomende markten. De daling van de dollar verhoogt de dollarwaarde van exporten van opkomende landen en vergroot hun vermogen om in dollars luidende schulden terug te betalen.

Er is volgens Pimco tevens sterk bewijs dat ruim beleid van de Federal Reserve (Fed), het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de korte Amerikaanse rente doet dalen en met een vertraging van 3 kwartalen leidt tot kapitaalstromen richting EM. Zo stroomde er in 2010 een recordbedrag van 440 miljard dollar naar opkomende markten na verruimend beleid van de Fed in 2009. Ook nu zien Dhawan en Frieda dat kapitaalstromen naar EM beginnen te versnellen.

De aantrekkelijkheid van opkomende markten gaat dieper dan deze externe factoren, benadrukken de Pimco-specialisten. ‘De meeste opkomende landen hebben hun economische fundamenten versterkt en de nodige flexibiliteit getoond om grote schokken op te vangen. Voorname verbeteringen waren onder meer lagere inflatie en minder schulden in vreemde valuta, een robuuster financieel systeem en grotere wisselkoersflexibiliteit.’

Deze sterke fundamenten stellen centrale banken van opkomende landen in staat om voor het eerst hun tegenhangers in ontwikkelde landen te volgen. Ze kunnen het monetaire beleid versoepelen en in enkele beperkte gevallen de overheidstekorten rechtstreeks financieren. ‘In eerdere wereldwijde recessies werden veel opkomende economieën gedwongen hun beleid aan te scherpen om te voorkomen dat hun valuta’s verzwakten ten opzichte van de dollar en om te voorkomen dat de in dollars uitgegeven schulden onhoudbaar zouden worden’, concluderen Frieda en Dhawan.

Geschreven door: Eddy Schekman



