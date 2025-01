Recordstanden gaan aan AEX voorbij

De AEX is de laatste dag van de week vrijwel vlak geopend. Na vijftien minuten handelen stond de AEX bijna onveranderd op 909,43 punten. De Amsterdamse beurs bleef de afgelopen dagen duidelijk achter bij andere beurzen. Terwijl die records aanscherpten, bleef het sentiment in Amsterdam aarzelend en zwak. Op Wall Street blijven beleggers daarentegen positief gestemd. De Amerikaanse S&P 500 wist donderdagavond een nieuw record aan te tikken.

Een stijging van de AEX werd vanochtend tegengehouden door Shell, dat een half procent verloor. Dit was een reactie op de lagere olieprijs. Ook de chipfondsen noteerden opnieuw wat lager.

De AEX sloot donderdag 0,6% lager op 909,11 punten. ASML was de grootste verliezer met een min van 4,3%. Het fonds kreeg een verkoopaanbeveling van beleggingsadviseur Aletheia Capital die zich zorgen maakt over de verkopen in China. In Davos had premier Dick Schoof gezegd te verwachten dat onder Trump de bestaande Chinese exportrestricties voor ASML behouden blijven. Ook was er de enigszins tegenvallende omzetverwachting van de Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hynix. ING, ArcelorMittal en ABN Amro waren in de AEX koplopers.

De sfeer op andere Europese markten was gisteren een stuk beter. De Duitse DAX klom gisteren 0,7% tot 21.411,53 punten, wat opnieuw een record was. De Britse FTSE ging 0,2% hoger en eindigde eveneens op de hoogste stand ooit. De belangrijkste zeshonderd Europese aandelen, verzameld in de Stoxx 600, tikte op 530,3 punten de hoogste slotstand ooit aan. Sinds de jaarwisseling is de Stoxx 600 4,5% gestegen.

Op Wall Street steeg gisteren de S&P 500 0,5% naar 6.118,71 punten en dat was een nieuw record. De Dow Jones index won 0,9 procent op 44.565,07 punten, De Nasdaq sloot 0,2% hoger op 20.053,68 punten.

De beurs in Hongkong koerste vrijdagochtend 2,2% hoger, De Japanse beurs stond vrijwel onveranderd. De Bank of Japan verhoogde vanochtend conform verwachting de rente met 25 basispunten naar 0,50%.

