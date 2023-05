Redenen waarom goud hoog blijft

De vermogensbeheerders van Optimix verwachten dat de Amerikaanse dollar de komende tijd zal verzwakken. Zij spelen daarop in door de weging van Amerikaanse aandelen in de beleggingsportefeuille af te bouwen. Omdat een zwakkere dollar doorgaans resulteert in een hogere goudprijs, verhogen zij de allocatie naar goud, dat ook een safe haven in onzekere tijden biedt.

Centrale banken houden een deel van hun reserves aan in de vorm van goud. Het is daarmee naast de Amerikaanse dollar een wijdverbreid oppotmiddel van deviezen. Echter, sinds de Russische dollartegoeden ter waarde van $300 miljard zijn bevroren, wordt de greenback een stuk minder veilig geacht door landen die de Amerikanen niet als amicaal beschouwen. De centrale banken van China, Turkije, Brazilië en India kopen sindsdien meer goud, terwijl de voorraad Amerikaanse staatsobligaties wordt afgebouwd. In de afbeelding hieronder is de hoeveelheid goud die door centrale banken wereldwijd wordt opgekocht afgebeeld. Deze trend verhoogt de vraag naar het edelmetaal.

Afbeelding: netto goudaankopen door centrale banken (x1000 kilo, per kwartaal)

Bron: Bloomberg

Naast de geopolitieke verschuivingen werkt ook de inflatietrend in het voordeel van goud. De geldontwaarding ligt boven het niveau van de beleidsrente van de Federal Reserve en de ECB, dit betekent dat het reële rendement (nominale rente minus inflatie) op spaarproducten negatief is. Dit vormt een impuls voor goud. De Federal Reserve is al verder op het pad van monetair verkrappen dan de ECB. Naar verwachting zal de ECB haar beleidsrente vanaf nu meer verhogen dan haar Amerikaanse evenknie. Daardoor zal het renteverschil tussen de euro en de dollar afnemen, waardoor de dollar kan verzwakken ten opzichte van de euro. Over het algemeen is een zwakkere dollar eveneens een stimulans voor de goudprijs. In de afbeelding hieronder is te zien dat de euro recent inderdaad aan kracht heeft gewonnen in vergelijking met de dollar (rechter-as) en dat de goudprijs (linker-as) stijgt.

Afbeelding: de goudprijs in dollars (linker-as) en de eurodollar koers (rechter-as)Bron: Bloomberg

Goudklomp breekt niet

De vermogensbeheerders van Optimix verwachten dat goud profiteert van de geopolitieke spanningen die voorlopig niet zullen verdwijnen. Ook de hardnekkige inflatie en de ‘inhaalslag’ van de ECB, maar wellicht in een later stadium ook andere vooraanstaande centrale banken, zoals de Bank of Japan, kunnen de dollar verzwakken en de goudprijs doen oplopen. Het schuldplafond in de Verenigde Staten dat nu echt in zicht komt, gekoppeld aan de chaotische politieke situatie aldaar kan beleggers eveneens naar de veilige goudhaven doen vluchten. Toch is de dollar nog steeds dé wereldvaluta en zullen veel opkomende landen in Afrika en Zuid-Amerika de munt als stabieler dan hun eigen valuta zien.

De rol van de dollar op het wereldtoneel is dus zeker niet uitgespeeld, maar er wordt aan geknabbeld. Optimix verwacht dan ook een zwakkere dollar de komende tijd. Hier hebben de vermogensbeheerders op ingespeeld door het gewicht van Amerikaanse aandelen te verlagen. Daarnaast biedt goud een mooie bescherming in onzekere tijden en hebben zij een mooie plek ingeruimd voor een goudklomp in de beleggingsportefeuille!

