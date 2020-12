Rendement vastgoed historisch laag

Het rendement op vastgoed is historisch laag, maar met 3,5% per jaar doet het nog steeds beter dan de meeste staatsobligaties. De gevolgen van de pandemie verschillen wel duidelijk van sector tot sector, en zullen zich in 2021 voortzetten.

Zo stimuleert de groei van de online detailhandel de vraag naar logistiek vastgoed en magazijnen, die er ondertussen duur beginnen uit te zien. Aan de andere kant oogt vastgoed in de drukke winkelstraten stilaan vrij goedkoop. Dat kan mogelijkheden bieden op de middellange termijn naarmate de economische omgeving zich stabiliseert. Ook maken de datacenters, de gezondheidszorg en de gebouwen voor gemengd gebruik een nooit gezien groot deel uit van de langetermijnportfolio’s.

Ten slotte merkt Fidelity ook op dat duurzaamheid van een bedrijfsgebouw nu even belangrijk of zelfs belangrijker geworden is voor zijn klanten dan het rendement en de financiële prestaties. Groene leasecontracten worden het nieuwe normaal, aldus de vermogensbeheerder.

