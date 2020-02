Rente doorgeschoten

Het einde van de negatieve rente is in zicht. Het beleid van de ECB van monetaire verlichting schiet door.

Carsten Brzeski, econoom bij ING zegt via De Telegraaf: “Luister maar naar de speech van Isabel Schnabel, een van de nieuwe ECB-directieleden. Daarin vraagt ze ook aandacht voor de negatieve gevolgen van het ruime ECB-beleid.” We dachten allemaal dat door de lage rente mensen minder zouden gaan sparen. Van het tegendeel is echter sprake. “Maar je ziet dat de spaarquote aan het stijgen is. In plaats van minder, sparen mensen meer omdat je meer opzij moet zetten om je doel te behalen.”

Misschien heeft Brzeski gelijk voor Nederland, maar de statistische waarheid voor de eurozone ziet er anders uit. De spaarquote staat al enige tijd onder druk. Het staat zelfs beduidend lager dan tijdens het uitbreken van de crisis. Dat die daarna is gedaald is niet onlogisch gezien de financiële crisis en de problemen in enkele eurolanden als Griekenland, Italië en Spanje. De daling van de ECB-rente sinds 2008 heeft tot enkele jaren terug geleid tot een daling van de spaarquote van ruim 14% tot een dieptepunt van 11,5%.

Natuurlijk heeft het monetaire beleid van de ECB bijgedragen een verbetering van het sentiment. De grafiek productie/rente laat zien dat de productie zich snel heeft hersteld van de economische klappen door de financiële crisis. De grafiek bnp-capita/rente laat zien dat het bnp-capita na het crisisdipje met 10% is gestegen, maar dat lijkt m.i. te moeten worden toegeschreven aan de groei van de dienstverlenende sector, in de VS en de Nederland sinds de crisisdip met rond de 30% is gestegen tegen beduidend lagere groeicijfers (circa 20%) voor producerende bedrijven en transport.

Productie / Rente

BNP-Capita / Rente

