Rentegevoeligheid aandelenmarkten

De voorbije twee handelsdagen werden Amerikaanse technologieaandelen negatief beïnvloed door de stijgende rentevoeten en de mogelijke renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank volgend jaar. De Visie van Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie bij Saxo Bank

Amerikaanse technologieaandelen zijn rentegevoelig door hun hoge aandelenwaardering. Maar verschillende andere belangrijke aandelenmarkten, zoals Nederland, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland en Denemarken, hebben ook een hoge aandelenwaardering en dus een zogeheten hoge duratie. Dit laatste betekent dat deze markten gevoeliger zijn voor grote veranderingen in de rente. Deze markten zullen volgend jaar waarschijnlijk minder goed presteren als de rente aanzienlijk hoger wordt.

Yin en yang

De Nasdaq 100 en de STOXX 600 zijn de yin en yang van de rentegevoeligheid op basis van de reactie van de aandelenmarkten dit jaar. Hierbij doet de Nasdaq 100 het aanzienlijk minder goed wanneer de Amerikaanse 10-jaarsrente sterk stijgt. Maar buiten deze twee belangrijke aandelenindices voelen beleggers wat een hogere rente kan doen met het sentiment. Deense aandelen daalden met 3% op de slechtste dag sinds maart 2020 tijdens de paniekdagen van de pandemie en Nederlandse aandelen daalden dinsdag met 3,1%.

Wat hebben deze twee markten met elkaar gemeen? Ze hebben allebei aandelenwaarderingen die ver boven veel andere markten liggen, wat simplistisch vertaald kan worden in een hogere duratie. Waarom is dat? Omdat een hoge aandelenwaardering inhoudt dat een groter deel van de contante waarde afkomstig is van de eindwaarde op kasstromen (dat wil zeggen ver in de toekomst) en deze waarde gevoeliger is voor de discontovoet. Nederlandse aandelen blijken hierbij het duurst te zijn van de 26 aandelenmarkten in de ontwikkelde en opkomende markten.

Als we Australië, India, Nieuw-Zeeland en Singapore uitsluiten van de marktreactie van gisteren, wegens het tijdsverschil met de Amerikaanse sessie, dan zien we dat aandelenmarkten met hoge aandelenwaarderingen dinsdag harder werden getroffen. Dat bevestigt dat we een herprijzing hebben waargenomen die verband houdt met een grotere beweging in de rentetarieven. Het heeft allemaal te maken met de waarde tegenover groei (STOXX 600 versus Nasdaq 100). Maar die kan worden uitgedrukt tussen individuele aandelenindices zoals Noorwegen versus Denemarken.

De markten in Nederland, Nieuw-Zeeland, Singapore, de VS, Zwitserland en Denemarken hebben een hogere rentegevoeligheid en doen het dus waarschijnlijk minder goed in een klimaat van stijgende rente. Naar onze mening vertellen de aandelenmarkten beleggers dat zij moeten beginnen hun portefeuilles beter in evenwicht te brengen tussen hooggewaardeerde groeiaandelen en waardeaandelen zoals energiebedrijven, financiële waarden en mijnbouwbedrijven.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16752 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht