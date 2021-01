Rentemarkten kunnen verlichten

Rentemarkten kunnen hooguit tijdelijk verlichten na het inprijzen van een potentieel hogere inflatie.

De Amerikaanse 10-jarige obligaties zijn toe aan een tijdelijke correctie op de recente stijging. Deze zou passen in de daling die in augustus is ingezet.

Vanuit de bodem van 0,5% liggen weerstanden op 1,0% en 1,5%. Het plaatje voor de lange termijn is beduidend minder positief met een kansrijke stijging van het rendement naar 3%, althans charttechnisch.

Fed

Fed-president Powell heeft gisteren gezegd dat hij de rente niet ziet stijgen zolang de inflatie laag blijft. Het is een weinigzeggende uitspraak. Bezorgder zou men moeten zijn wat ECB-president Lagarde heeft gezegd tijdens een interview op Reuters Next over een wijziging van de berekening van de inflatie op termijn, waarbij meer rekening zal moeten worden gehouden met de vergroening van de maatschappij en de toename van de kosten van wonen. Markten worden rijp gemaakt voor een stijging van inflatie en rente.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15668 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht