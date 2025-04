‘Renteverlaging Fed nog onwaarschijnlijker door aanval Trump’

President Trump zal zijn pijlen de komende maanden op de Fed blijven richten als blijkt dat de Amerikaanse economie verder vertraagt. Dit zal echter een averechts effect hebben, verwacht Mark Dowding, Chief Investment Officer bij RBC BlueBay Asset Management.

De financiële markten veerden deze week op nadat duidelijk werd dat Trump Fed-voorzitter Jerome Powell niet wil ontslaan, ondanks eerdere speculaties daarover. “Trump heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag een lagere rente ziet,” aldus Dowding. “Maar omdat zijn eigen beleid de inflatie aanjaagt, is het logisch dat de centrale bank voorzichtig blijft met haar rentebeleid, zelfs nu de vooruitzichten voor groei verslechteren.”

Volgens Dowding maakt de aanhoudende druk van Trump op de Fed een renteverlaging zelfs nog onwaarschijnlijker. “De centrale bank wil koste wat kost voorkomen dat het lijkt alsof ze toegeeft aan politieke invloed. Daarmee zet Trump’s inmenging de deur naar lagere rentes juist verder dicht.”

Het is volgens Dowding ‘onvermijdelijk’ dat Trump zijn frustratie op de Fed zal blijven afreageren, zeker als de economie hapert. Toch accepteren de financiële markten het niet als de president de onafhankelijkheid van de centrale bank ondermijnt. Trump zal zich daardoor tevreden moet stellen met een rol vanaf de zijlijn.

In plaats van een zogeheten ‘Fed put’, waarbij de centrale bank het beleid versoepelt bij tegenvallende markten, is er dus eerder sprake van een ‘Trump put’. Dowding: “Disruptief beleid wordt afgezwakt of uitgesteld zodra het vertrouwen in Amerika op de markten onder druk staat.”

Daarnaast groeit het besef dat de handelsoorlog tussen de VS en China is doorgeschoten. “Sinds de laatste aankondigingen is het handelsvolume tussen beide landen flink gedaald. De gevolgen voor toeleveringsketens worden begin mei zichtbaar en kunnen de economische activiteit op korte termijn flink verstoren,” waarschuwt Dowding.

