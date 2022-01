Richard Kaye (Comgest): ‘De Japanse groeimachine’

Enkele Japanse bedrijven vormen de drijvende kracht achter het bredere Aziatische economische groeiverhaal. Daarom is het belangrijk dat beleggers kijken hoe Japan in het regionale plaatje past en zij zich niet laten beperken tot de nationale grenzen van het land maar er overheen kijken, zo stelt Richard Kaye van Comgest.

Beleggers en economen vragen zich al jaren af wanneer Japan uit de lange periode van trage groei zal herrijzen. Het is mogelijk dat een wereldwijde stijging van de inflatie een positieve invloed kan vormen voor Japan, gezien de jarenlange deflatie. De Japanse regering heeft ook hervormingen op het gebied van corporate governance doorgevoerd waardoor het gemakkelijker wordt achterblijvende bedrijven een duw in de rug te geven. Japan, dat een snel vergrijzende bevolking heeft, moet manieren vinden om de groei te verbeteren, waardoor de deur op een kier komt te staan voor meer hervormingen en veranderingen.

Een aantal van de meest succesvolle Japanse bedrijven zijn wereldleiders op hun terrein, die zich richten op de opkomst van Aziatische en Chinese consumenten en industrie. Hoewel de vergrijzing de groei van de Japanse consumentenmarkt beperkt, ligt er een negen keer zo grote consumentenmarkt naast Japan: de Aziatische middenklasse. Sommige Japanse bedrijven hebben bewezen zeer bedreven te zijn in het cultiveren van de Aziatische consument. Japanse merken zoals Kosé en Pola Orbis zijn gevestigde namen op het gebied van hoogwaardige huidverzorging. China is voor hen de belangrijkste bron van winst geworden. Het Japanse kledingmerk Uniqlo verdient meer geld en verkoopt tegen hogere prijzen in China dan dat ze dat doet in Japan, terwijl de Japanse babyflesproducent Pigeon de standaardkeuze is geworden voor moeders die in China flessenmelk gebruiken en voor kwaliteit willen gaan.

De ontdekking van Japanse merken door Azië begon grotendeels in de laatste vijf jaar, toen Japan toeristenvisa ruimer beschikbaar maakte en het aantal Chinese toeristen naar Japan verdrievoudigde. Japan streeft ernaar het aantal toeristen dat het land bezoekt tegen 2030 te verdubbelen (in vergelijking met 2019). Het stijgende toerisme biedt voordelen voor Japanse consumentenmerken. Aziatische toeristen maken eerst kennis met Japanse producten in Japan zelf, en willen ze, als ze weer thuis zijn, opnieuw kopen.

