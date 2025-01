Robeco lanceert staatsobligatiestrategieën in harde en lokale valuta’s

Robeco heeft op 28 januari twee nieuwe high-conviction strategieën gelanceerd: Emerging Market Bonds en Emerging Market Bonds Local Currency. Met de lancering van deze opzichzelfstaande producten verbetert Robeco zijn aanbod voor opkomende markten en breidt het zijn bestaande vastrentende assortiment uit. De nieuwe strategieën zijn gericht op institutionele klanten die op zoek zijn naar een actief beheerde portefeuille met een superieur risicogecorrigeerd rendement en een kernallocatie in staatsobligaties van opkomende landen.

De strategieën worden beheerd door het nieuwe Emerging Markets Debt (EMD)-team, dat vorig jaar is aangenomen. De teamleden hebben gemiddeld meer dan 15 jaar ervaring in obligaties uit opkomende markten en kunnen gebruikmaken van Robeco’s bestaande expertise en capaciteiten op het gebied van vastrentende beleggingen. Ook zullen ze nauw samenwerken met de gerenommeerde Quant en Sustainable Investing-teams om kansen in opkomende markten volledig te benutten in het uitgestrekte beleggingsuniversum.

De twee nieuwe strategieën, die gebruikmaken van een gestructureerd top-down en een uitgebreid bottom-up beleggingsproces, zijn ontworpen om waarde te ontsluiten in inefficiënte opkomende markten door actief te navigeren door macro-economische, politieke en duurzaamheidsrisico’s. Om in alle marktomstandigheden een sterke outperformance te realiseren is door de jaren heen een eigen intern raamwerk ontwikkeld om de kredietwaardigheid van landen en de relatieve waarde te beoordelen, aangevuld met duurzaamheidsoverwegingen.

Diliana Deltcheva, hoofd EMD bij Robeco: “Wij streven naar superieure beleggingsrendementen door alle relevante informatie voor beleggingen in obligaties uit opkomende markten uitvoerig te analyseren. We volgen niet simpelweg de benchmark, maar maken gebruik van onze ervaring en raamwerken om selectieve posities met een hoge overtuiging in te nemen wanneer dat passend is. De twee strategieën zijn gericht op hogere opbrengsten, maar tolereren ook een hoger risico vanwege deze gedisciplineerde beleggingsaanpak.

We hebben misschien nog geen track record opgebouwd bij Robeco, maar we hebben wel veel ervaring met het succesvol beheren van EMD-fondsen in verschillende marktcycli. Uiteindelijk kun je met een compleet beleggingsraamwerk ook waarde onttrekken uit en vermogen laten groeien binnen een inefficiënte beleggingscategorie zoals EMD.”

Beleggen in opkomende markten is een van de vijf beleggingsspeerpunten van Robeco. Het bedrijf is al meer dan 30 jaar actief in deze markten. Als onderdeel van de strategie voor 2021-2025 van het bedrijf is de uitbreiding van het aanbod voor opkomende markten met een staatsobligatiestrategie een belangrijke volgende stap om aan de vraag van de markt te voldoen.

Erik van Leeuwen, hoofd van Fixed Income bij Robeco: “EMD is een dynamische beleggingscategorie die constant in ontwikkeling is, en bij Robeco zijn we enthousiast over de toekomst ervan. We weten hoe uitdagend het kan zijn om onderscheidend te zijn, maar met een high-conviction benadering en een robuust beleggingsraamwerk weten we ons wel degelijk te onderscheiden door opkomende markten vanuit alle hoeken te benaderen. Bovenal streven we ernaar om deze resultaten consistent te realiseren voor onze klanten.”

