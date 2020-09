Robeco minder in obligaties

Vermogensbeheerder Robeco heeft de blootstelling aan high yield- en investmentgrade bedrijfsobligaties verlaagd van overwogen naar neutraal. Nu de wereldeconomie aantrekt en spreads recent verkrapten, zijn aandelen weer aantrekkelijker geworden, stelt Robeco’s multi-assetbelegger Jeroen Blokland.

Het multi-assetteam van Robeco nam eind maart een grote overweging in investmentgrade- en highyieldobligaties toen deze beleggingen profiteerden van het omvangrijke stimuleringspakket van centrale banken om de gevolgen van de Covid-19-crisis het hoofd te bieden. Nu, vijf maanden later, is dat landschap volledig veranderd, concludeert Blokland.

“De sterke samenwerking tussen centrale banken en overheden is gemeengoed geworden, waardoor de spreads van obligaties weer zijn teruggekeerd naar een niveau dicht bij dat van vóór de wereldwijde uitbraak van Covid-19”, schrijft Blokland in de maandelijkse outlook.

Dit betekent volgens Blokland bovendien dat de aantrekkingskracht van aandelen ten opzichte van obligaties groeit. “Op zichzelf lijken aandelen niet goedkoop en in de Verenigde Staten zijn ze zelfs uitgesproken duur”, zegt hij. “Maar binnen een multi-assetportefeuille is het de relatieve waardering die telt.”

De aantrekkingskracht van aandelen wordt daarnaast ondersteund door positieve cijfers over de detailhandel. “Een V-vormig herstel van de economie in zijn totaliteit is moeilijk haalbaar”, constateert de belegger. “Maar in sommige delen van de economie past die definitie wel. De detailhandelsverkopen, bijvoorbeeld, liggen in veel landen al hoger dan vóór de virusuitbraak, ook in de Verenigde Staten.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15272 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht