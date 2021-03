Robin Parbrook (Schroders): ‘Azië ook een zeepbel?’

Volgens sommigen is de Amerikaanse aandelenmarkten een zeepbel met extreme overwaardering, explosieve prijsstijgingen, waanzinnige emissies en hysterisch beleggersgedrag. Geldt dat ook voor Azië? De Visie van Robin Parbrook, hoofd Aziatische aandelen bij Schroders.

Gekeken naar de koerswinstverhoudingen lijken Aziatische aandelen niet zo extreem duur. Het rendement op aandelen (return on equity) staat wel onder druk, maar er is een cyclische verbetering te verwachten, zodra de economie normaliseert.

Cyclische verbetering op komst

Andere signalen zijn zorgwekkender en lijken erop te wijzen dat 2021 een uitdagend jaar kan worden voor Aziatische aandelen. De winstgroei moet aanzienlijk zijn om de huidige aandelenprijzen te rechtvaardigen. Volgens Parbrook is historisch gezien die kans klein. Hij noemt dat een van de belangrijkste risico’s voor dit jaar.

Alle sectoren koersen in de buurt of boven hun historische bandbreedte. Mogelijk zijn de aandelenprijzen in Azië dan niet extreem, maar ze zijn historisch gezien wel duur. Als de winsten dan niet stijgen, is het twijfelachtig of de markten op korte termijn goed zullen presteren.

Bubbel

Parbrook maakt zich al langer de meeste zorgen over biotech, elektrisch vervoer (EV) en internet (BEVI-sectoren). Ondertussen stijgen die aandelen maar door. De EV-aandelen zijn een van de duidelijkste zeepbellen in zijn 30-jarige carrière heeft gezien.

Prijzenoorlog elektrische voertuigen

Een probleem dat hij met elektrische voertuigen heeft is dat technisch deze auto’s allemaal gelijk zijn. Een EV bestaat uit een accu, motor en een hoop elektronica. De toetredingsdrempels tot de markt zijn laag. Dan is er een hoop geld beschikbaar en schieten start-ups als paddenstoelen uit de grond. Genoeg ingrediënten voor een prijzenoorlog.

Het doet denken aan wat in het verleden met smartphones en platte televisieschermen is gebeurd. Consumenten zullen de meest recente auto’s, met fraai design en de laatste software willen kopen. Het leidt tot een relatief korte levenscyclus van de producten. Parbrook voorspelt dat EV-aandelen teleurstellend gaan presteren, de sector zal moeten consolideren. Verkopen zijn hoog, maar marges klein. Veel producenten maken een redelijk generiek product.

Teleurstelling dreigt in internetsector

Zorgen heeft Parbrook ook over internetaandelen. Daar bouwt zich veel ruimte op voor teleurstelling. De meeste internetgerelateerde sectoren in China worden competitiever, met snelle ontwikkelingen en verstoring van diensten. Het is zeker geen sector waar iedereen een winnaar is. Parbrook maakt zich dan ook steeds meer zorgen dat buitensporige euforie veel internetaandelen naar zeepbelachtige waarderingen drijft, waardoor ze kwetsbaar zijn voor zeer scherpe dalingen als de hoge verwachtingen voor omzet en winst niet worden waargemaakt.

