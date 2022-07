Robin Parbrook (Schroders): ‘Mooie kansen Azië’

Over het algemeen is Robin Parbrook, hoofd Aziatische aandelen bij Schroders, optimistisch over de mogelijkheden om in de komende twaalf maanden rendement te boeken in Azië. Daarbij gaat hij ervan uit dat een wereldwijde recessie vermeden wordt.

De waarderingen worden steeds aantrekkelijker en weerspiegelen een vrij pessimistische winstverwachting. In China is er kans op een opleving op korte termijn als het coronabeleid wordt versoepeld of succesvol blijkt te zijn. Hij ziet echter dat de beste kansen in Azië liggen in het selecteren van kwalitatieve bedrijven in Taiwan, Zuid Korea en Australië.

Negeer de macro-ruis, op zoek naar kansen in Azië

Macrogebeurtenissen zullen waarschijnlijk een grote invloed hebben op de markten, maar niemand heeft de antwoorden op deze grote vragen. Zal het zero covid-beleid in China tot nieuwe lockdowns leiden? Escaleert de oorlog tussen Oekraïne en Rusland? Hoe veerkrachtig is de consument in Europa en de VS? En dan zijn er de spanningen tussen China en de VS. Parbrook poogt door de veelheid van economische en geopolitieke ruis heen te kijken om beleggingskansen op lange termijn te vinden in Aziatische aandelenmarkten, vooral na de grote koerscorrectie.

Prachtige bedrijven voor een eerlijke prijs

Het is een moeilijke periode geweest voor de Aziatische aandelenmarkten. De MSCI AC Asia ex Japan index is nu terug op het niveau van vóór de crisis, op een vergelijkbaar indexniveau als vijf jaar geleden. Er heerst veel angst op de markten.

Het is misschien te vroeg om hebzuchtig te willen zijn, maar Azië wint aan aantrekkingskracht. Of met de woorden van Warren Buffet te spreken, ziet Parbrook nu kansen om ‘een prachtig bedrijf tegen een eerlijke prijs te kopen’. De meeste sectoren zijn nu goedkoop of redelijk gewaardeerd in vergelijking met het verleden. Dit in tegenstelling tot 18 maanden geleden toen bijna alle sectoren duur waren. Aandelen die door MSCI als ‘groei’ en ‘waarde’ worden geclassificeerd, zijn inmiddels terug op het niveau van vóór de crisis. Gezien de omvang van de correctie ziet Parbrook op dit moment de beste kansen in groeiaandelen.

Nog steeds voorzichtig met China

De uitverkoop en het negatieve sentiment op de Chinese aandelenmarkten biedt zeker ruimte voor een opleving op korte termijn. Toch blijft Parbrook voorzichtig met Chinese aandelen. Hiervoor wijst hij op meerdere factoren, zoals de zwakke huizenmarkt, het zero-covid-beleid en de vertraging van de export naarmate de wereldwijde vraag naar industrieproducten afneemt. Maar er zijn ook ernstiger structurele factoren, zoals de toenemende rol van de staat in de economie, demografische problemen, hoge schulden en macro-economische risico’s, en geopolitieke spanningen. Dat maakt dat Parbrook pas Chinese aandelen wil kopen wanneer ze echt goedkoop zijn en wanneer de lagere winstvooruitzichten volledig zijn verdisconteerd. Zover is het nog niet.

Tech blijft favoriet

Als Parbrook kijkt naar sectoren, dan blijft hij voorkeur geven aan technologie en dan met name de Taiwanese halfgeleiders, Koreaanse geheugenchipfabrikanten en Indiase IT-software en -diensten.Hij is minder gecharmeerd van technologische hardware en assemblage. Batterij- en zonne-energiesectoren zijn momenteel populair, maar veel van deze bedrijven zijn eerder producenten dan langetermijnbedrijven met een hoog rendement.

India aantrekkelijker als correctie doorzet

De Indiase software- en dienstverleningsector is in de huidige zwakte ook aantrekkelijk. Parbrook denkt dat de vraag naar consumententechnologieproducten zal afzwakken, maar hij ziet momenteel geen wezenlijke vertraging van de bedrijfsuitgaven. De meeste Indiase IT-bedrijven melden dat hun orderportefeuilles toenemen en dat ze moeite hebben om aan de vraag te voldoen, wat leidt tot een strijd om talent en stijgende kosten. Een gematigde vertraging zou door de meeste bedrijven worden verwelkomd.

Bovendien staat India nog maar aan het begin van het cloudmigratie- en digitaliseringsproces. Dit is voor meeste bedrijven, vooral in de financiële dienstverlening, essentieel. Ook de overheidsuitgaven op dit gebied, zoals voor gezondheidszorg, belastingen en dienstverlening, zullen sterk stijgen. Er is bij een aantal Indiase aandelen sprake van hoge waarderingen in combinatie met onrealistische winstverwachtingen. Als de correctie doorzet, kunnen er kansen ontstaan in Indiase consumentenaandelen, banken in de privésector en mogelijk enkele internetbedrijven.

Verborgen kansen in Australië

Een andere markt die interessant lijkt, is Australië. Hoewel de markt als geheel redelijk stand heeft gehouden, gaan daarachter enkele zeer uiteenlopende prestaties schuil. Grondstoffen en financiële instellingen, die ongeveer 60% van de MSCI Australië index uitmaken, hebben het relatief goed gedaan. Maar bepaalde aandelen uit de internetsector, de gezondheidszorg en bedrijven met blootstelling aan overzeese markten (vooral de VS), zijn sterk gedaald.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17504 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht