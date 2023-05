Roddy Snell (BG): ‘Kansen Indonesië’

De natuurlijke hulpbronnen van Indonesië zijn essentieel voor de transitie naar duurzame groene energie. Overheidsbeleid ten aanzien van de export helpt Indonesië meer waarde uit zijn natuurlijke rijkdommen te halen. Beter vervoer en digitale connectiviteit spelen een belangrijke rol in de snelle ontwikkeling van het land. Welke aandelen zijn kansrijk.

"Onze overtuiging ten aanzien van Indonesische bedrijven komt deels voort uit hoe de regering van Indonesië het potentieel van haar grondstoffen, die zij in overvloed bezit, maximaliseert. Deze grondstoffen zijn uitermate belangrijk voor de wereldwijde transitie naar CO2-arme technologieën", zegt Roddy Snell, Investment Manager Emerging Markets bij Baillie Gifford.

Naast nikkel – Indonesië mijnt meer nikkel dan de volgende drie grootste producerende landen samen – herbergt het land grote hoeveelheden olie, koper, kobalt, bauxiet, palmolie en rubber. Zonder nikkel, kobalt en koper zou een ‘groene transitie’ haast onmogelijk zijn.

Natuurlijke hulpbronnen

De overvloed aan kobalt en nikkel maakt Indonesië een belangrijke schakel in de toeleveringsketen van batterijen voor elektrische voertuigen (EV). Door altijd goede relaties te onderhouden met het westen en China, heeft Indonesië haar potentiële klantenkring gestaag uitgebreid. "De Indonesische president Joko Widodo heeft ook een verschuiving naar boven in de waardeketen aangemoedigd via een onorthodoxe methode. Na zijn verkiezing in 2014 verbood hij de export van een aantal onbewerkte grondstoffen, te beginnen met nikkelerts. Dit dwong buitenlandse bedrijven om de grondstoffen binnen lokale industrieparken in Indonesië te verwerken, zodat het land meer waarde kon halen uit haar natuurlijke hulpbronnen", zegt Snell.

Nikkelmijnbouw

Bedrijven zoals het Merdeka Copper Gold hebben profijt van deze beleidsverandering. Merdeka ontwikkelt in samenwerking met een in Hong Kong gevestigde producent van batterijen een nikkelmijn en twee nieuwe nikkelsmelterijen in het zuidoosten van Sulawesi. Merdeka en andere bedrijven zoals Nickel Mines en Vale Indonesia, tonen het potentieel van Indonesië op het gebied van ‘groene grondstoffen’ aan. Hoewel Indonesië een belangrijke uitstoter van broeikasgassen is, omdat het voor zijn energievoorziening nog altijd sterk afhankelijk is van steenkool, promoot het agressief zijn potentieel voor investeringen in waterkracht-, wind-, zonne- en geothermische energie en zijn inzet voor ‘netto nul’-uitstoot in 2060.

Productie van batterijen

Tot nu toe heeft het grondstoffenbeleid van president Widodo $25 miljard aan buitenlandse investeringen aangetrokken. Het Chinese CATL en het Zuid-Koreaanse LG Energy bouwen lokale verwerkingsfabrieken en de regering is in onderhandeling met Tesla over de bouw van een ‘gigafactory’ voor het maken van auto’s, nadat ze al een deal van $5 miljard heeft ondertekend om Tesla te voorzien van nikkelproducten. Snell: "We zien meer buitenlandse directe investeringen komen naar locaties zoals het industrieterrein bij Tanah Kuning op Borneo. De bouw beslaat 30.000 hectare – even groot als Amsterdam en Den Haag samen. Het wordt ’s werelds grootste productiefaciliteit voor batterijen dat in zijn energiebehoefte wordt voorzien door hernieuwbare energiebronnen zoals hydro-elektriciteit en zonne-energie."

Connectiviteit

De indrukwekkende groei van het BBP van Indonesië wordt niet alleen ondersteund door het succes van mijnbouwers, maar ook door bedrijven die profiteren van de toenemende binnenlandse consumptie. Indonesië kent een jonge bevolking en een groeiende middenklasse. "Een van de bedrijven die hiervan profiteert, is PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dat wij beschouwen als de beste microkredietverstrekker in de opkomende markten. Het kantorennetwerk van BRI op de vele eilanden van het land is bijna onmogelijk voor concurrenten om te repliceren. Tientallen jaren aan klantgegevens en lokale kennis zorgen ervoor dat leningen effectief en winstgevend zijn. We zien het bedrijf de komende decennia sterk groeien", zegt Snell. Ook Astra International geniet van de groeiende welvaart. Het goed geleide conglomeraat distribueert auto’s en vrachtwagens, verkoopt financiële diensten en least zwaar industrieel materieel. Het heeft een aanzienlijk marktaandeel. En het rekent Toyota, BMW en Honda tot zijn partners.

President Widodo heeft met succes de economie gedereguleerd en een grote schoonmaak onder de staatsbedrijven gehouden. Intussen hebben internet en smartphones de nadelen van een land dat verspreid ligt over 17.500 vaak bergachtige en met jungle bedekte eilanden doen afnemen. Snell: "Jakarta is nu inderdaad een toonaangevende regionale incubator van techbedrijven. Sinds de verkiezing van Widodo in 2014 heeft hij toezicht gehouden op de voltooiing van 2.000 km wegen. Dat is ruim tweeënhalf keer meer dan zijn voorgangers in de drie voorgaande decennia voor elkaar kregen. Daarnaast zijn er nieuwe havens, luchthavens en hydro-elektrische dammen. Verbeterde transportsystemen hebben het beruchte verkeer van Jakarta verlicht en Java heeft nu de eerste hogesnelheidslijn van het land. Na decennia waarin de prestaties van het land achterbleven bij haar potentieel, gaat Indonesië nu eindelijk ergens heen."

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18482 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht