Roelof Salomons is benoemd tot de nieuwe Chief Investment Strategist bij BlackRock Nederland

Roelof Salomons is benoemd tot de nieuwe Chief Investment Strategist bij BlackRock Nederland. Roelof maakt deel uit van het BlackRock Investment Institute (BII), dat inzichten verschaft op het gebied van macro-economische ontwikkelingen, duurzaam beleggen, geopolitiek en portefeuilleconstructie voor BlackRock’s klanten en portfoliomanagers.

Monique Donders, Country Manager van BlackRock Nederland: “We zijn blij om Roelof te verwelkomen in ons Nederlandse team. Met zijn bewezen vermogen om theorie en praktijk te combineren, evenals zijn ruime en relevante ervaring bij pensioenfondsen, verzekeraars, vermogensbeheerders en banken, zal hij een belangrijke rol spelen in het bieden van inzichten aan onze klanten in Nederland.”

Roelof Salomons werkte eerder als strateeg en portfoliomanager, bekleedde adviserende functies en was lid van beleggingscommissies van diverse pensioenfondsen en family offices. Zo was hij onder andere strateeg bij Kempen Capital Management en Aegon AM. Naast zijn nieuwe functie bij BlackRock is hij bijzonder hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen en columnist voor De Telegraaf.

