Rotatie binnen obligaties

De ‘Grote Rotatie’ binnen beleggingsportefeuilles in de Nederlandse pensioensector, met zo’n 1.700 miljard euro de grootste pensioenpot van de Europese Unie, van voornamelijk ultra lage, of negatief renderende staatsobligaties naar bedrijfsobligaties, komt op gang door ingrijpende hervormingen van het pensioenstelsel.

Dit werd onlangs geconcludeerd in een online-mediabriefing van AXA Investment Managers.

Ingrijpende veranderingen in de Nederlandse pensioensector, die uiterlijk in 2025 moeten worden vastgelegd en uiterlijk in 2027 moeten worden doorgevoerd, kunnen leiden tot een grote verschuiving in de beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen. Beleggingen in bedrijfsobligaties kunnen verdubbelen en met maar liefst 300 miljard euro toenemen naarmate de sector overschakelt van DB-regelingen naar DC-regelingen. Allocaties aan staatsobligaties kunnen halveren in de ‘Grote Rotatie’.

