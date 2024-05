Saira Malik (Nuveen): ‘Small-caps en vastgoed’

Saira Malik, CIO van Nuveen: “Als de Fed een losser monetair beleid hanteert, bieden Amerikaanse small-caps en beursgenoteerd vastgoed kansen.”

Vorige week namen de zorgen van beleggers over de inflatie verder af nadat de cijfers van de consumentenprijsindex van april gepubliceerd werden. De consumentenprijsindex zag een toename van 0,3% in april. Dat komt overeen met de verwachtingen van analisten en bedraagt een daling van 0,1% ten opzichte van maart. Met name de voedselprijzen zagen weinig schommelingen. Op jaarbasis daalde de kerninflatie tot +3,6%, het laagste niveau in twee jaar.

De gunstige CPI-cijfers volgden op een onwelkome opwaartse verrassing van de producentenprijsindex in april, die de dag ervoor gepubliceerd was. De producentenprijsindex steeg met 0,5% in april, terwijl de prognoses eerder een groei van 0,3% voorzagen. Toch brachten de cijfers ook positief nieuws: De producentenprijsindex van maart werd naar beneden bijgesteld, van een indicatie van +0,2% naar uiteindelijk -0,1%.

Tegenvallende omzetcijfers

Niet alleen verwelkomden de markten vorige week de gematigde inflatie, maar ook de detailhandelsverkopen bleven vlak in tegenstelling tot de verwachtte 0,4% groei. Dankzij de combinatie van de afgekoelde consumentenprijsindex en de zwakkere detailhandelsverkopen behaalde de S&P500 Index recordhoogtes. De rente op de Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar steeg ook naar een hoogtepunt. Daardoor konden beleggers, die zich zorgen maakten om Amerikaanse stagflatie, weer opgelucht ademhalen. Ook steeg het vertrouwen van beleggers dat de Fed minimaal één renteverlaging doorvoert dit jaar.

Echter, nu aandelenwaarderingen al hoog staan, is er mogelijk ook minder ruimte voor een verdere rally. Saira Malik, CIO van vermogensbeheerder Nuveen, neigt daarom naar sectoren die op de bredere markt achterlopen vanwege hun cycliciteit en rentegevoeligheid. Ze verwacht weliswaar dat de rentes hoog blijven, maar bepaalde aandelensegmenten zijn mogelijk klaar voor een doorbraak, zodra beleggers meer vertrouwen krijgen in de timing en de omvang van de renteverlagingen.

Malik vindt dat beleggers onderwogen posities in Amerikaanse small-cap aandelen en beursgenoteerd vastgoed moeten heroverwegen: “Als de Fed eindelijk een losser monetair beleid gaat hanteren, kunnen deze beleggingen opveren.”

Small-caps

Amerikaanse small-caps zijn nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd ten opzichte van large-caps. De de voorwaartse koerswinstverhouding van de Russell 2000 Index nadert in vergelijking met de Russell 1000 Index zijn laagste punt in 22 jaar. Bovendien zouden de winsten van kleinere bedrijven dit jaar volgens analisten sneller moeten groeien. “Dat is saillant, omdat de groei van bedrijfswinsten de belangrijkste aanjager was van de stijgende aandelenkoersen op de lange termijn,” aldus Malik. “Deze trend zou zich moeten voortzetten naarmate de inflatie en rentetarieven geleidelijk normaliseren.” Tenslotte hebben de small-caps in het verleden vaak betere prestaties neergezet dan de large-caps op het moment dat de Fed een eerste renteverlaging doorvoert. Nu de markten dit jaar één renteverlaging ingeprijsd hebben, zou er een keerpunt voor small-caps aan kunnen komen.”

Beursgenoteerd vastgoed

De beursgenoteerde vastgoedbeleggingen, zoals real estate investment trusts (REITs), werden zwaar getroffen toen de Fed in maart 2022 begon aan renteverhogingen. Aangezien REIT’s meer leunen op schuld, daalde hun waarde sterk tussen april 2022 en oktober 2023. Maar REIT’s hebben in het verleden relatief goede rendementen opgeleverd in tijden dat rentes daalden of stabiel bleven. Toen de Fed aan het einde van vorig jaar een pauze inlaste en analisten hun hoop vestigden op renteverlagingen, leverde dit REIT’s een groei van 22% op. Ondanks de stabiele fundamentals en de, over het algemeen, gunstige waarderingen, is de allocatie in vastgoed momenteel op het laagste niveau sinds de financiële crisis. Dat stelt een recente enquête, die de Bank of America wereldwijd onder fondsenmanagers afnam. Malik ziet dit als een signaal om stapsgewijs beleggingen in de vastgoedsector toe te voegen.

