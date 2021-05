Salarise zegt dat lenen tot 65% goedkoper kan zijn

Vandaag start de nieuwe fintechonderneming Salarise, die ervoor zorgt dat werknemers lopende leningen tegen een veel lagere rente kunnen oversluiten en zo tot wel 65% goedkoper uit kunnen zijn.

Salarise biedt zijn klanten altijd de laagste rente in het betreffende leningsegment. Het idee voor deze nieuwe fintech komt uit de koker van Kalo Bagijn, die eerder mede-oprichter was van BinckBank en Brand New Day.

Het geheim achter de onderneming is een nieuw softwareplatform. De werknemer die zijn te dure lening wil oversluiten, geeft Salarise toestemming om via een koppeling met de HR-software van de werkgever real time inzicht te krijgen in zijn salarisstrook en het exacte moment van salarisuitbetaling. Diezelfde software zorgt seconden na storting van het salaris voor rechtstreekse incasso van de verschuldigde rente van de bankrekening van de werknemer. Door de duidelijkheid over het salaris, de aard en looptijd van het contract èn het moment van salarisuitbetaling, loopt de leningverstrekker minder risico en kan Salarise de bestaande lening verstrekken tegen een lagere rentevergoeding. Dit kan per jaar honderden euro’s schelen. Andere leningverstrekkers hebben geen toegang tot die cruciale informatie en stellen veelal slechts eenmaal vragen over salaris, daar waar Salarise gedurende de looptijd van de lening up to date is. Overigens blijven de leningen buiten het zicht van de werkgever.

Werknemers met financiële zorgen zijn een groot probleem voor de maatschappij. De werknemers die geld lenen en waarbij deze schulden problematisch worden, zitten over het algemeen niet goed in hun vel, zijn vaker ziek en presteren minder. Circa 62% van de werkgevers heeft personeel in dienst dat hiermee te maken heeft. Volgens het Nibud kost een werknemer met (problematische) schulden zijn werkgever gemiddeld 13.000 euro extra aan kosten voor uitvoering loonbeslag, verhoogd ziekteverzuim en verlies aan arbeidsproductiviteit. Van de 1 miljoen Nederlanders met schulden heeft 40%, oftewel 400.000 personen, te maken met loonbeslag: als je deze beide cijfers op elkaar loslaat, komt dit jaarlijks naar schatting neer op een kostenpost van maar liefst 5.200.000.000 euro.

Onderzoek

Onderzoek van Wijzer in Geldzaken wijst uit dat zo’n 80% van de medewerkers met financiële vragen bij zijn werkgever wil kunnen aankloppen voor hulp en verwacht dat de werkgever iets doet aan de schuldsituatie van de werknemer. Werknemers hebben echter geen idee of dat wel kan en durven dit gevoelige onderwerp vaak niet bespreekbaar te maken.

Aan de andere kant realiseren werkgevers zich niet altijd dat gemiddeld zo’n 15% van de medewerkers financiële problemen hebben. Met inzet van Salarise kunnen werkgevers hun werknemers financieel fitter helpen worden. In die zin biedt Salarise werkgevers een vernieuwende secundaire arbeidsvoorwaarde, waarbij concreet inhoud wordt gegeven aan ‘goed werkgeverschap’. Vaak hebben werkgevers wel aandacht voor fysieke en mentale fitheid van de werknemer. De financiële fitheid wordt als belangrijke HR-pijler echter veelal over het hoofd gezien.

Verplichting

Salarise mikt met het oversluiten van te dure leningen op ruim de helft van de Nederlanders die een verplichting heeft in de vorm van een lening, persoonlijk krediet of aankoopkrediet. Uit onderzoek blijkt dat 5 miljoen mensen geen spaargeld hebben om onverwachte kosten op te kunnen vangen. Worden vervolgens te dure leningen afgesloten, dan heeft 32% van de Nederlandse huishoudens moeite met het betalen van renteverplichtingen en aflossing. Deze doelgroep is zeer geholpen met een lagere rente. Daarnaast verwelkomt Salarise ook werknemers die geen financiële zorgen hebben maar logischerwijs wel graag goedkoper uit zijn. Elke werknemer krijgt zo de kans zijn salarisstrook te ’salariseren’.

Voor Kalo Bagijn is dit al de derde onderneming waarmee hij de bezem haalt door de financiële sector: “Mensen betalen momenteel te veel voor leningen. Terwijl spaargeld op de bank niets oplevert. Daarom besloten we daar een oplossing voor te ontwikkelen. Met BinckBank braken we de kosten voor beleggingen open, met Brand New Day de markt voor verzekeringen en pensioenen. En met Salarise gaat de bijl aan de wortel van torenhoge marges op persoonlijke leningen en consumentenkredieten.”

Volgens CCO Claire Dussenbroek van Salarise is de propositie op alle vlakken een win-win: “Wij bieden Nederland de mogelijkheid rente op leningen drastisch te verlagen door hun salarisstrook te ‘salariseren’. De rente kan veel lager, omdat Salarise rechtstreeks inzicht krijgt in die salarisstrook en het exacte moment van salarisuitbetaling benut. Het is een win-win situatie: de werknemer heeft lagere lasten en daardoor geen financiële zorgen en de werkgever heeft financieel fitter en daarmee blijer personeel.”

