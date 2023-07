Saxo: ‘AI eist alle aandacht op’

Saxo, de online handels- en beleggingsspecialist, publiceert vandaag haar Quarterly Outlook voor het derde kwartaal (Q3) van 2023. In deze diepgaande blik over de marktimpact van artificial intelligence (AI) in verschillende markten is er aandacht voor de bubbel omtrent AI-gerelateerde aandelen, hoe AI alle aandacht opeist in de technologiesector en een mogelijke AI-wapenwedloop.

Chief investment officer Steen Jakobsen wijst op het risico van de stijging van vooral AI-gerelateerde aandelen, vanwege de misvatting dat rentes snel gaan zakken en een ‘zachte landing’ ophanden is. “Het goede nieuws is dat een diepe recessie niet waarschijnlijk is. Het slechte nieuws dat rentes nog langer hoog moeten blijven. De ‘audio en video’ van de wereldeconomie lopen op dit moment niet synchroon.”

Ongekende potentie

Aandelenspecialist Peter Garnry beschrijft de opkomst van geavanceerde AI-systemen zoals ChatGPT-4 van OpenAI als veruit de meest verrassende gebeurtenis van het jaar. “De terechte opwinding rondom AI heeft de Amerikaanse aandelenmarkt naar nieuwe extremen geduwd, ondanks dat de voordelen en risico’s van deze nieuwe technologie fel worden bediscussieerd. Een ander gevolg van de ongekende potentie van AI is dat het risico dat de VS en China betrokken raken bij een AI-wapenwedloop groter is geworden.”

Beleggen in AI

Voor beleggers brengt de stormachtige ontwikkeling van AI volop kansen. Beleggingscoach Hans Oudshoorn geeft een overzicht van hoe beleggers kunnen investeren in AI via ETF’s met aandacht voor een aanzienlijke diversificatie. Geheel in het thema van deze Quarterly Outlook wijst Oudshoorn ook op de risico’s van waarderingen die op sommige plaatsen zeer hoog zijn geworden.

Deze Q3-Outlook heeft ook oog voor de belangrijke activaklassen:

Harde realiteitscheck

FX-strateeg John Hardy waarschuwt dat shortposities in de Amerikaanse dollar een harde realiteitscheck kunnen krijgen als de Amerikaanse economie veerkrachtig blijft en de kerninflatie persistent hoog blijft. Dit kan leiden tot een dubbel effect op wat bekend staat als de ‘dollarlach’, een omhoog krullende koers bij zowel mee- als tegenwind, die de sterkte van de dollar beïnvloedt: de Federal Reserve die vasthoudt aan haar agressieve beleid én marktonrust.

Grondstoffen in lift

Op het gebied van grondstoffen suggereert strateeg Ole Hansen dat de grondstoffensector naar verwachting steviger van start zal gaan in het derde kwartaal, na maanden van zwakte die alleen in juni werd doorbroken. Het meest zorgwekkend in de sector is het risico van hogere voedselprijzen in de herfst, omdat verschillende belangrijke groeiregio’s te maken hebben met hete en droge weersomstandigheden veroorzaakt door het weerpatroon dat bekend staat als El Niño.

Verkrapping noodzakelijk

Fixed income-strateeg Althea Spinozzi analyseert de periode van verkrapping door centrale banken en is kritisch. De banken realiseren zich dat meer dan een jaar agressief monetair beleid (renteverhogingen) misschien niet genoeg is geweest om de inflatie te bestrijden. Er moet dus nog meer worden verkrapt, waardoor de rentecurves in het derde kwartaal van het jaar nog verder zullen omkeren, hoewel niet zeker is of dit werkt zoals bedoeld. Daarom moeten beleidsmakers een actieve desinvestering van de balansen van de centrale banken overwegen met als doel de rendementen in het lange deel van de rentecurve op te krikken.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18685 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht