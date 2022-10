Saxo: Dollar daalt maar niet voor lang



De Amerikaanse dollar tuimelt terwijl ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties scherp is gedaald. Er zijn veel samenzweringstheorieën over het idee dat de Fed wil voorkomen dat er golven ontstaan in de aanloop naar belangrijke tussentijdse verkiezingen. Met deze stap zal de markt zich gaan afvragen of de Amerikaanse dollar zijn piek heeft bereikt voor deze cyclus, maar dit lijkt voorbarig. De Visie van John Hardy, head of FX strategy.



De US-dollar is sinds gisteren gedaald, vooral door de daling van de langere rente op Amerikaanse staatsobligaties. De lagere beweging van de rente en de US-dollar hield aan in de Europese sessie van vandaag, nu de rente verder daalt. De benchmark voor de US 10-jaars treasury yield is al terug in de buurt van het niveau van 4,00% dat belangrijk was op de weg omhoog. Belangrijke technische niveaus zijn gedaald in de meeste belangrijke USD-pairs, waaronder het pariteitsniveau in EURUSD, het 1.1500-niveau in GBPUSD en de 0.6400-zone in AUDUSD. USDJPY staat ook onder druk en handelt vanaf dit schrijven onder 147.00, met het volgende belangrijke niveau op 145.00, een niveau dat ik moeilijk zie dalen, tenzij de rente op Amerikaanse schatkistpapier tot ver onder die 4.00% daalt.

De belangrijkste aanleiding voor de beweging van gisteren, te oordelen naar de timing, was waarschijnlijk de bekendmaking van de S&P CoreLogic huizenprijsgegevens voor augustus, die een daling van de index voor 20 steden lieten zien van -1,32% m/m, veel meer dan de verwachte -0,8% en waarbij de gegevens voor juli zo’n 25 bps lager werden bijgesteld tot -0,69%. Aangezien de Amerikaanse hypotheekrente 15 maanden geleden nog slechts 10 basispunten boven een recorddiepte lag en vervolgens eind september tot meer dan 20 jaar hoogte steeg, kunnen we een verdere brutale correctie van de huizenprijzen verwachten. Minder opvallend was de lelijke daling van het Amerikaanse consumentenvertrouwen in oktober, waar de index voor de huidige situatie sterk daalde en een nieuw dieptepunt bereikte in 18 maanden. Deze enquête is nauw verbonden met de banenmarkt.

Zoals wij vanochtend bespraken in de Saxo Market Call podcast, hebben enkele “gebeurtenissen” en signalen de samenzweringstheorie in de hand gewerkt dat de regering-Biden er alles aan doet om de kansen voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen te kantelen, waarbij de Fed helpt door de aandacht volledig te willen vermijden. Het belangrijkste voor de Amerikaanse dollar en de Amerikaanse rente op korte termijn is het idee dat de Fed voorlopig geen verdere golven wil veroorzaken en tijdens de FOMC-vergadering van aanstaande woensdag liever onder de radar blijft. Waarschijnlijk wil ze binnenkort toch wat minder hawkish zijn, aangezien de verwachtingen voor de Fed Funds rate onlangs het psychologisch belangrijke niveau van 5,00% hebben bereikt. Het WSJ-artikel van Fed-fluisteraar Nick Timiraos van afgelopen weekend heeft dit verhaal nog wat extra kracht bijgezet. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Yellen toonde eerder deze week belangstelling voor het opkopen van schatkistpapier, zogenaamd om de liquiditeit van de markt te verbeteren, na overleg met de primary dealers. Dergelijke terugkopen zijn enigszins logisch, aangezien de Schatkist de nominale nationale schuldenlast kan verminderen door schulden met lage coupons met een aanzienlijke korting ten opzichte van de nominale waarde terug te kopen en vervolgens tegen een hogere rente te herfinancieren. Aan de andere kant is het alleen maar geschuifel op de zeer korte termijn, want de uitgifte zou in de toekomst gewoon met hetzelfde bedrag moeten toenemen als nu aan dergelijke terugkopen wordt besteed.

Dus – hoe lang kan de druk op USD longs nog duren? Op de huidige niveaus heeft de markt waarschijnlijk een dovish shift van de Fed tijdens de FOMC-vergadering van komende woensdag voorgesorteerd, dus dat zal de volgende belangrijke test zijn, met de onmiddellijke test in tactische, prijsactietermen rond de hierboven genoteerde niveaus in belangrijke USD-paren die gisteren en vanochtend werden genomen. Het venster van de komende twee weken (via de bekendmaking van de tussentijdse resultaten na de verkiezingen van dinsdag 8 november) is zeker een belangrijke test van de seculiere USD-trend.

Grafiek: EURUSD

EURUSD steeg maandag al kortstondig boven de lokale weerstand, maar volgde gisteren met meer kracht na de publicatie van de laatste huizenprijsgegevens in de VS, waarbij het pariteitsniveau vanmorgen in de Europese handel daalde. Dat niveau was cruciaal, zoals goed te zien is op de grafiek, maar daarvoor werd het extreem goed gedefinieerde en aanhoudende dalende trendkanaal al doorbroken. Als de beweging standhoudt, ligt de volgende voor de hand liggende focus op de pivot high bij 1.0200, met een nog belangrijker niveau op 1.0350. Het sentiment in Europa is verbeterd nu de druk op de gas- en energieprijzen enorm is afgenomen in het kielzog van het in paniek bijvullen van gasopslagfaciliteiten, net nu er nieuwe LNG-schepen zijn aangekomen die het gas nergens kwijt kunnen in het licht van extreem zacht weer in een groot deel van Europa. Maar de termijnprijzen weten dat Europa’s energieproblemen nog lang niet zijn opgelost. Laten we ook niet vergeten dat we morgen een ECB-vergadering hebben, waar de ECB moeite kan hebben om geloofwaardig hawkish te blijven na de verwachte verhoging met 75 basispunten, met geloofwaardigheidskwesties op langere termijn rond haar QT-plannen en hoe ze “fragmentatie” op zwakkere perifere obligatiemarkten vermijdt. Maar EURUSD bears zouden een scherpe ommekeer door 0.9900 nodig hebben om te suggereren dat deze beweging een valse dageraad was.De Bank of Canada zal de rente vandaag met 75 basispunten verhogen na het hete september CPI-rapport van vorige week, een zet die grotendeels is ingeprijsd, maar tegelijkertijd verwacht de markt een sterke vertraging in het verkrappingstraject na deze vergadering, met nog slechts 50 basispunten verkrapping ingeprijsd tot en met de BoC-vergadering van maart volgend jaar, dus sturing zal belangrijk zijn in de verklaring van vandaag en in de persconferentie van gouverneur Macklem die volgt. USDCAD heeft iets meer ruimte om te draaien zonder de trend volledig te keren, vanwege de omvang van de stijging in september en oktober, maar 1.3500 lijkt belangrijk in de aanloop naar het veel grotere en meer trendbepalende 1.3200-niveau.

Bron: Bloomberg en Saxo Group

De USD staat op het punt een brede, negatieve trend te registreren en is op een aantal plaatsen onder steun gekomen, maar zal deze doorbraken bij de sluiting van vandaag minimaal moeten vasthouden om te suggereren dat er een nieuwe trend gaande is. Elders probeert de CNH vandaag te herstellen, maar de brede neerwaartse trend is goed op zijn plaats. De AUD is de afgelopen dagen gestegen, maar zal vanaf hier waarschijnlijk handelen als een “anti-USD”.

Tabel: FX Board Trend Scoreboard voor individuele paren.

