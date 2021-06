Saxo: Groene Europese revolutie belangrijker dan rente en inflatie

Niet het Duitse Frankfurt en ECB-besluiten rondom rente en inflatie zullen de komende maanden leidend zijn voor Europese beleggers. In plaats daarvan dienen alle blikken gericht te zijn op hoofdstad Berlijn, waar in september cruciale verkiezingen zullen plaatsvinden die mogelijk de voorbode zullen vormen voor een heuse ‘groene Europese revolutie’.

“Jonge Europeanen kunnen het continent deze zomer financieel en economisch op hun kop zetten. Eerst via een zege van de Groenen in de Bondsdag, maar daarna ook in de rest van de EU”, stelt hoofdeconoom Steen Jakobsen van Saxo Bank, het moederbedrijf van BinckBank, in de vandaag verschenen Q3 Outlook van de bank.

Daarin wordt naast een blik op de huidige situatie op de financiële markten ook vooruit gekeken naar de rest van dit beursjaar.

‘Macro-event’ van het jaar

Volgens de bank zijn de Duitse verkiezingen het ‘macro-event’ van het jaar en is er een zeer reële kans dat naast het vertrek van Angela Merkel ook het roer in Duitsland om gaat.

Een groener Duitsland en in navolging ook effecten in andere delen van de Europa zullen er voor zorgen dat binnen de EU een andere houding gaat worden ingenomen ten opzichte van duurzaamheid. Maar ook duidelijk minder streng zijn rondom overheidsfinancien en juist kritischer ten opzichte van China en Rusland.

De mogelijkheid van een groene revolutie kan dit najaar in combinatie met de snelle demografische veranderingen in de EU en de naweeën van de Brexit voor de nodige hectiek op de Europese financiële markten zorgen.

40 voorlopers in groene technologie

Na de financiële crisis en daarna de opkomst van tech komt de wereldeconomie steeds meer in het teken van duurzaamheid te staan. En trend die volgens Saxo Bank de komende jaren alleen nog maar sterker zal doorzetten.

Een kans maar tegelijk ook een uitdaging voor Europa en Europese beleggers nu de mogelijkheden om te investeren in groene technologie nog steeds beperkt zijn en bovendien gepaard gaat met de nodige vitaliteit. Saxo heeft in de Outlook voor het eerst een indicatieve lijst van 40 Europese bedrijven opgenomen die voorloper op dit gebied zijn, waaronder ook Nederlandse fondsen als Alfen en Avantium.

Rente, dollar en grondstoffen

Indien Europa daadwerkelijk een groene weg in slaat zal dit ook gevolgen hebben voor de monetaire unie en de overheidsfinanciën. Zo zou bij een overwinning van de Groenen in Duitsland het strenge schuldenbeleid kunnen worden losgelaten, met mogelijk ook reacties vanuit andere landen.

Saxo Bank verwacht dat ook de ECB met spanning op de uitslag van de verkiezingen wacht en in de aanloop daar naar toe in ieder geval geen nieuw beleid zal aankondigen.

Ondertussen zet wel het economisch herstel in Europa door en zullen ook grondstoffenprijzen – hoewel niet in hetzelfde tempo – blijven stijgen. Mede ook omdat de Saxo Bank-economen dat de recent gestegen inflatie niet tijdelijk is, maar nog wel iets langer kan aanhouden. De bank is dan ook verrast dat de Amerikaanse dollar recent niet verder is teruggevallen ten opzichte van de euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16219 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht