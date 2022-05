Schaamloze correcties

Schaamteloos lijkt met de koersen op aandelenmarkten te worden gegooid. Positieve ontwikkelingen worden razendsnel gevolgd door heftige correcties.

Amerikaanse beurzen gingen gisteren hard onderuit: Dow -3,1%, S&P -3,6% en Nasdaq -5,0%. Gisteren waren beleggers bevreesd dat de Fed niet hard genoeg zou optreden tegen de stijgende inflatie terwijl men een dag eerder nog positief had gereageerd op de verwachting dat de renteverhogingen in de toekomst beperkt zullen zijn. Dat is voor beleggers niet meer te vatten.

Japan laat zich niet van de wijs brengen en stond vanmorgen 0,8% hoger. De Chinese aandelenmarkten zijn weer open en staan flink lager: Shanghai -2,3% en CSI 300 -2,6%. Hong Kong heeft het zwaar met een verlies van 3,6%. Australië is -2,3%. In China worden de gevolgen van de lockdowns voelbaar als de daling van het aantal woningtransacties met 50% in sommige steden. P&G had eerder al aangegeven dat online verkopen onder druk staan. Yum China (KFC en Pizza Hut in China) verwacht voor het tweede kwartaal verlies.

Op de rentemarkten hogere tarieven. Duitse Bunds +0,07 op 1,0480%. Voor het eerst sinds 2014 staat deze rente weer boven de 1%. US Bonds +0,02 op 3,0572%. Euro/dollar 1,0528. Bitcoin/dollar -0,4% op 36.313. Brent +0,5% op 111,47 dollar.

Voor de AEX (696,19) ligt voor de korte termijn een steun rond de 710. Bij een definitieve doorbraak kan de AEX dalen naar 650.

