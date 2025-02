Schroders: ‘Geïnstalleerde elektrolysecapaciteit blijft achter bij verwachtingen’

James Samworth en Kristian Høeg Madsen van Schroders Greencoat onderzoeken het hernieuwde optimisme rond groene waterstof en de impact daarvan op de energietransitie. Groene waterstof, geproduceerd via elektrolyse met hernieuwbare energie, biedt een schone en emissievrije brandstofoptie voor verschillende industrieën, waaronder vervoer, chemische productie en staalproductie. Traditionele waterstofproductie, die voornamelijk afhankelijk is van fossiele brandstoffen zoals aardgas, draagt momenteel bij aan ongeveer 2% van de wereldwijde broeikasgasemissies.

In de vroege jaren 2020 was er veel enthousiasme voor groene waterstof, met voorspellingen van investeringen tot 500 miljard dollar tegen 2030. Echter, hoge kosten, complexe productieprocessen en trage overheidssteun leidden tot vertragingen en een afname van interesse onder beleggers. Nu lijkt het echter een gunstiger moment voor de sector, met een groeiend aantal positieve signalen.

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zal de vraag naar en productie van waterstof met lage emissies in 2024 naar schatting 1 miljoen ton bedragen, met een significante stijging van meer dan 50% sinds 2021. Deze groei is voornamelijk te danken aan de toename van de productie van groene waterstof. De geïnstalleerde elektrolysecapaciteit is in hetzelfde jaar toegenomen tot 5,2 GW, met investeringen die zijn gestegen van 300 miljoen dollar in 2021 naar 7 miljard dollar in 2024.

Desondanks zijn deze cijfers nog steeds ver verwijderd van de verwachtingen voor de sector. Het IEA verwacht dat er tegen 2030 56 miljoen ton emissiearme waterstof geproduceerd moet worden om de wereldwijde energietransitie te ondersteunen. Momenteel zijn veel aangekondigde projecten nog niet gerealiseerd, wat de noodzaak benadrukt voor verdere investeringen en beleidssteun.

Gelukkig lijkt er een hernieuwd optimisme te zijn, mede dankzij aanzienlijke overheidsinvesteringen in subsidies en belastingvoordelen om de ontwikkeling van groene waterstofinfrastructuur te stimuleren. In 2024 hebben verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Spanje, aanzienlijke bedragen aangekondigd om groene waterstofprojecten te ondersteunen. Bovendien heeft de EU verplichtingen geïntroduceerd voor industriële gebruikers om een percentage van hun waterstof uit hernieuwbare bronnen te betrekken, wat de vraag naar groene waterstof verder kan aanjagen.

De groei van groene waterstof is onlosmakelijk verbonden met de beschikbaarheid van hernieuwbare energie. De EU-regels vereisen zelfs dat de productie van groene waterstof gekoppeld is aan de hernieuwbare energie die wordt gebruikt. Dit betekent dat de groei van de groene waterstofsector ook een belangrijke stimulans zal zijn voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiecapaciteit.

Na een uitdagende periode zijn er tekenen van herstel in de groene waterstofsector. De initiële speculatie heeft plaatsgemaakt voor realistische projecten die nu beginnen uit te bloeien. De productie en installatie van elektrolyses versnellen, wat nieuwe investeringsmogelijkheden biedt. Het potentieel van groene waterstof als motor voor de wereldwijde energietransitie blijft prominent, vooral nu politieke en financiële steun vanuit overheden toeneemt.

Desondanks blijven investeerders voorzichtig, gezien de inherent risico’s van de sector. Het is essentieel dat projecten worden gekoppeld aan de vraag van klanten om succesvol te zijn. De groei van de groene waterstofsector zal ongetwijfeld de vraag naar hernieuwbare energieoplossingen verhogen, en er zijn duidelijke aanwijzingen dat deze sector op termijn een cruciale rol kan spelen in de uitbreiding van hernieuwbare energiecapaciteit wereldwijd.

