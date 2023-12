Schroders: ‘Nederlandse beleggers willen duurzamer en meer zelf kunnen kiezen’

Nederlandse beleggers willen veel meer data over duurzaam beleggen dan beleggers in Europa en wereldwijd. De bereidheid om meer duurzaam te beleggen, groeit bij meer informatie over impact en rendement.

Grote wens van Nederlandse beleggers is om zelf meer invloed te hebben op hun fondsbeleggingen. Tabaksproducenten blijken grootste struikelblok voor Nederlandse beleggers, voor Europese beleggers zijn dat de ‘grote CO2-uitstoters’.

Nederlandse particuliere beleggers zijn relatief kritisch over de informatie die beschikbaar is over duurzame beleggingen. Vergeleken met beleggers in andere landen, noemt een groot percentage van de Nederlanders het gebrek aan informatie over impact en rendement als reden om niet meer geld in duurzame beleggingen te steken. Dat blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2023onder 23.000 beleggers wereldwijd in 33 landen

Nederlandse belegger wil meer informatie over impact en rendement van duurzaam beleggen

De beleggers die aan het onderzoek meededen kregen de vraag wat volgens hen een obstakel vormt om meer duurzame beleggingen te doen. Het gebrek aan transparantie en data over de impact van duurzame beleggingen, is de reden die het meest wordt genoemd door Nederlandse beleggers om niet meer duurzaam te beleggen: 59 procent zegt dat dit meespeelt. Dit is redelijk in lijn met het wereldwijde (54 procent) en Europese (56 procent) gemiddelde en met het cijfer van vorig jaar (58 procent).

Nederlandse beleggers zien graag meer informatie over het rendement op hun duurzame beleggingen. Bezorgdheid hierover weerhoudt 58 procent van de Nederlandse respondenten ervan om meer duurzaam te beleggen. Dat is veel meer dan het wereldwijde (36 procent) en Europese (38 procent) gemiddelde. Dit is een flinke toename ten opzichte van vorig jaar, toen dezelfde vraag in dit onderzoek ook werd gesteld. Vorig jaar gaf 37 procent van de Nederlandse beleggers nog aan dat het rendement een zorg vormde die zou moeten worden opgelost voordat ze meer duurzaam willen beleggen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat maar liefst de helft (50 procent) van de Nederlanders aangeeft dat zij meer geneigd zouden zijn om voor duurzame beleggingen te kiezen, als er harder bewijs beschikbaar is, in de vorm van data, dat het (potentieel) betere rendement van duurzaam beleggen aantoont. Dit is een belangrijker element voor Nederlanders geworden, ook ten opzichte van vorig jaar, toen dit nog voor ‘slechts’ 43 procent gold.

Nog vaker (53 procent) noemen Nederlandse beleggers hier de mogelijkheid om zelf te kiezen waar het belegde geld precies naartoe gaat als een reden om hun portefeuille duurzamer te maken. Dit is een afname ten opzichte van vorig jaar. Toen lag dit cijfer op maar liefst 63 procent.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19244 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht