Schroders: ‘Risico’s voor beleggers in 2025: kapitaalmarktrente en marktconcentratie’

De kapitaalmarktrente blijft een essentieel aandachtspunt voor beleggers. Hoewel inflatie zich in sommige markten lijkt te stabiliseren, kunnen onverwachte economische of monetaire ontwikkelingen leiden tot verdere rentestijgingen. Dit heeft niet alleen invloed op obligatiemarkten, maar raakt ook de waarderingen van andere beleggingscategorieën.

Johanna Kyrklund, CIO bij Schroders, waarschuwt beleggers voor twee belangrijke risico’s die in 2025 bepalend kunnen zijn voor beleggingsrendementen: de stijgende kapitaalmarktrente en de marktconcentratie in een klein aantal zeer grote technologiebedrijven.

Aandelenwaarderingen kunnen standhouden zolang de obligatierentes niet te sterk stijgen. Met de Amerikaanse 10-jaars staatsobligatierente nu rond de 4,8 procent, bewegen beleggers zich echter in een gevaarlijkere zone voor aandelenwaarderingen in verhouding tot obligaties. Hogere obligatierentes kunnen geld uit de aandelenmarkt trekken en tegelijkertijd de financieringskosten voor bedrijven verhogen.

Na een paar jaar waarin een Amerikaanse neergang of recessie werd voorspeld, zijn de meeste marktcommentatoren nu positief over de Amerikaanse economie. Vanuit een contrair perspectief kan dit betekenen dat er op korte termijn enige verlichting voor de obligatierente volgt, vooral omdat renteverlagingen in de VS voor 2025 bijna volledig zijn uitgesloten. Maar hoge obligatierentes blijven een risico om in de gaten te houden voor het komende jaar. Volgens Kyrklund is het belangrijk voor beleggers om zich bewust te zijn van de mogelijke impact van hogere rentes op de verschillende onderdelen van hun portefeuilles.