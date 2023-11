SpaceTech-portefeuille

Handels- en beleggingsplatform eToro lanceert vandaag de SpaceTech-portefeuille, een nieuwe portefeuille die particuliere beleggers blootstelling biedt aan de bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van verkenning van de ruimte en ruimtevaarttechnologie.

Dani Brinker, Head of Investment Portfolios bij eToro, licht toe: “Sinds de historische maanlanding van Neil Armstrong in 1969 is de fascinatie van de mensheid voor de ruimte alleen maar toegenomen. In de afgelopen zes decennia heeft deze drang naar kosmische verkenning geleid tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën die ‘aardse’ industrieën zoals telecommunicatie en geolocatiediensten hebben verbeterd, terwijl ze ook nieuwe industrieën zoals ruimtetoerisme hebben gecreëerd.

Van India’s maanlanding op de zuidpool tot de eerste ruimtevlucht van Virgin Galactic, we luiden een nieuw tijdperk in van verkenning en commerciële ruimtevaart. De waarde van de ruimtevaartmarkt wordt momenteel geschat op 447 miljard dollar en zal naar verwachting in 2030 meer dan duizend miljard zijn*.

Hoewel particuliere beleggers niet rechtstreeks kunnen beleggen in NASA of SpaceX, bestaan er andere mogelijkheden om te profiteren van de ruimtewedloop. Van blootstelling aan beursgenoteerde lucht-, ruimtevaart- en defensiebedrijven tot fabrikanten van raketten en satellieten, onze nieuwe SpaceTech-portefeuille biedt onze gebruikers toegang tot een sector die nog maar net van start is gegaan.”

Om een gediversifieerde beleggingsmogelijkheid te bieden die het hele spectrum van ruimteverkenning omvat, heeft eToro’s team van beleggingsexperts met de hand de bedrijven geselecteerd die leiding geven aan ruimteverkenning, ruimtetechnologie en satellietactiviteiten. De selectie bevat sectorpioniers zoals Virgin Galactic, bekend om de ontwikkeling van ruimtevaartuigen voor bemande ruimtevluchten en ruimtetoerisme; Airbus en Boeing, met hun ruimtevaart- en defensiedivisie die zich richt op ruimtevaartuigen en satellietsystemen; Iridium Communications, dat voornamelijk satellietcommunicatie-diensten aanbiedt via zijn uitgebreide satellietnetwerk; en Northrop Grumman Corp, een belangrijk defensie- en ruimtevaartbedrijf met verschillende ruimteverkennings- en satellietprojecten.

De SpaceTech portefeuille heeft 30 aandelen, elk met een gewicht van 3,33% van de totale portefeuille. Deze selecties zijn gekozen op basis van verschillende criteria, waaronder marktkapitalisatie, liquiditeitscijfers, R&D-uitgaven en analistenbeoordelingen. De portefeuille wordt jaarlijks herschikt om de voortdurende relevantie en optimalisatie te garanderen.

De initiële investering begint vanaf US€ 500 en beleggers hebben toegang tot tools en grafieken om de prestaties van de portefeuille te volgen, terwijl de sociale feed van eToro hen op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in de sector.

