Speculanten verwachten koersstijging eur/dollar

De vakantieperiode komt eraan. De vraag is of de valutamarkten in een vakantieperiode anders bewegen dan in de rest van het jaar. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

In een vakantieperiode zijn er vaak minder beleggers die transacties willen doen op de valutamarkten. Daarnaast zijn ook een groot aantal marktpartijen op vakantie. Hierdoor is de marktliquiditeit minder en kunnen bewegingen in de koers groter zijn. Zien we ook terugkerende patronen in de valutamarkten? In het kort ja. Maar die patronen zijn in de afgelopen 20 jaar steeds minder duidelijk geworden.

Tot de kredietcrisis was er een patroon te zien in de vakantieperiode

Wij hebben gekeken naar EUR/USD. In de jaren tot de mondiale kredietcrisis in 2008 was het patroon redelijk duidelijk. Er was een tendens dat bijvoorbeeld EUR/USD een herstel liet zien als de koers in de maanden ervoor daalde. Het omgekeerde was ook vaak het geval. De koers van EUR/USD daalde in juli en augustus als hij in de maanden voor de vakantieperiode steeg. Ook zagen we regelmatig dat de koers stabiliseerde. In het kort komt het erop neer de koers in juli en augustus vaak stabiliseerde of de andere kant op ging dan in de maanden ervoor.

Na de kredietcrisis zijn deze patronen afgenomen

Tijdens de mondiale kredietcrisis in 2008 steeg de dollar en toen de paniek afnam daalde de dollar weer in 2009. Sinds de kredietcrisis zijn de patronen niet zo duidelijk meer als ervoor. Nu lijkt het gedrag op de valutamarkten te veranderen in de periode juni tot september. Daarnaast zijn er jaren waarin de koers nauwelijks beweegt en andere jaren dat er een duidelijk trend zichtbaar is in de koers. Waarom zijn de patronen veranderd? Ten eerste is de digitalisering sterk toegenomen. Hierdoor kunnen beleggers bijna overal transacties doen. Ten tweede is de rol van computergestuurde handel toegenomen. Deze ontwikkelingen zullen waarschijnlijk doorgaan. We verwachten dat de patronen in de koersen nog minder duidelijk worden. Ze zouden zelfs kunnen verdwijnen. Waarom is dit belangrijk? Beleggers kunnen er nu niet automatisch van uit gaan dat de richting in de markt verandert in vakantieperiode. Maar de kans dat de richting verandert of dat de beweging niet doorzet is nog steeds aanzienlijk van juni tot september.

Maar het is nog steeds mogelijk in 2020

Dit jaar hebben we paniek en optimisme kort na elkaar ervaren. De dollar steeg in maart in de paniekperiode en daalde toen de paniek weer afnam. Optimisme heerst nog steeds op de valutamarkten, ondanks de stijging van de covid-19 gevallen in de VS, Latijns-Amerika en India. Beleggers blijven hoopvol over de komst van een mogelijk vaccin. Zolang dit het geval is, daalt de dollar en doen andere valuta’s het relatief goed. EUR/USD is boven het niveau van 1.13 gestegen. Speculanten hebben grote posities in de euro. Ze gaan uit van een verdere koersstijging. Maar als het risicosentiment weer verslechtert (onze verwachting) dan kopen beleggers weer de dollar en verkopen ze de euro. Aan het einde van volgende week is de EU-top. De uitkomst van deze top kan tegenvallen en de euro kan dan weer dalen.

