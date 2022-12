Sterke groei datacentermarkt

Europa vergroot de komende jaren haar aandeel in de wereldwijde datacentermarkt ten koste van de VS, aldus PGIM Real Estate. “De groei wereldwijd zal de komende drie jaar naar verwachting afnemen tot 13% per jaar. De toename in Europa met naar verwachting 15% per jaar zal relatief stabiel blijven.”

Het wereldwijde datacenteraanbod, gemeten in vermogen of megawatt, zal naar verwachting met ongeveer 40% stijgen van 12.703 MW in 2021 tot 18.148 MW in 2024. Een belangrijke motor is de aanhoudende toename van publieke clouddiensten. Die groeien naar verwachting met ongeveer 20% per jaar tot bijna 600 miljard dollar in 2023. Datacenters zijn gebouwen die speciaal zijn ontworpen om computersystemen en netwerkapparatuur te huisvesten ter ondersteuning van digitale informatieverwerking.

De vraag van beleggers naar alternatieve vastgoedsectoren, zoals datacenters, gezondheidszorg, koudeopslag en studentenhuisvesting, blijft wereldwijd groeien nu deze segmenten geleidelijk meer mainstream worden. Vandaag zoekt bijna een derde van alle institutionele beleggers naar datacenterpanden, tegenover slechts 5% in 2018.

Aantrekkelijke rendementen voor nieuwkomers vergeleken met lagere rendementen in de meer gevestigde commerciële vastgoedsectoren, zoals kantoren, winkels en logistiek, en de aanhoudende groei van de informatie- en communicatietechnologiesector (ICT), zijn de belangrijkste drijfveren voor de toenemende belangstelling voor datacenters. Datacenters zijn, net als technologie, een “must-have” en PGIM Real Estate verwacht dat de vraag in de huidige moeilijke economische omstandigheden robuust zal blijven.

De economische vertraging en de sterke stijging van bouwkosten door de schaarste aan grondstoffen en het tekort aan arbeidskrachten remmen naar verwachting het volume van nieuwe ontwikkelingen wereldwijd af, met uitzondering van Europa. Ook in APAC zal de aanbodpijplijn naar verwachting matigen, hoewel bepaalde markten zoals Sydney en Tokio verder capaciteitsgroei zullen blijven zien.

Na een recordhoge investeringsactiviteit in 2021 verwacht PGIM Real Estate voor 2022 een daling van het transactievolume met ongeveer 30% op jaarbasis. De rendementen zijn in 2022 gematigd, maar de belangrijkste oorzaak is de rendementsverschuiving, niet de verzwakkende vraag van gebruikers.

Van de grote datacenterhubs in Europa is de aanbodpijplijn het meest in beweging in Londen, Frankfurt en Amsterdam. De bouwkosten van datacentra, gemeten in US-dollar per watt, zijn relatief laag in de Nederlandse hoofdstad in vergelijking met verschillende andere Europese steden, waaronder Zürich, dat na Tokio de duurste locatie is. Amsterdam is ook minder duur dan Stockholm, Kopenhagen, Londen en Parijs.

De toenemende publieke bezorgdheid over de milieu-impact van de energie-intensieve datacentersector vormt een potentieel risico, maar dwingt de sector ook om de balans op te maken en te zoeken naar manieren om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Niettemin worden datacenters steeds meer een kritieke infrastructuur om economieën draaiende te houden, en PGIM Real Estate ziet de beleggingsopbrengsten in 2023 wereldwijd opleven in het licht van de verwachte verbeterende marktvooruitzichten. Dit bewijst hoe veerkrachtig de sector is ondanks kortetermijnmarktontwikkelingen

