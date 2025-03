Sterke groei dividend

Beursgenoteerde bedrijven hebben vorig jaar 5,2% meer dividend uitgekeerd dan in 2023. Bedrijven in de Janus Henderson Global Dividend Index keerden in 2024 een recordbedrag van $ 1,75 biljoen aan dividend uit. Dat is zelfs iets meer dan de $ 1,73 biljoen die Janus Henderson een jaar geleden voor 2024 had voorspeld, vooral dankzij de sterker dan verwachte groei in de VS en Japan in het laatste kwartaal.

De uitbetalingen in het vierde kwartaal stegen op onderliggende basis met 7,3%. De meeste dividendgroei kwam van de financiële sector, gevolgd door grote online techbedrijven die afgelopen jaar voor het eerst dividend uitkeerden. Op onderliggende basis bedroeg de dividendgroei van 2024 6,6%. De nominale groei van 5,2% weerspiegelde lagere eenmalige speciale dividenden en de sterkere Amerikaanse dollar.

Over het hele jaar was de groei sterk in Europa, de VS en Japan. Daarnaast lieten belangrijke opkomende markten, zoals India, en landen in Azië, zoals Singapore en Zuid-Korea, ook een behoorlijke groei zien. In 17 van de 49 landen in de index werd een recorddividend uitgekeerd, waaronder enkele van de grootste dividendbetalers zoals de VS, Canada, Frankrijk, Japan en China.

Financiële sector is aanjager

Kijkend naar sectoren kwam bijna de helft van de dividendgroei in 2024 van financiële instellingen, met name banken, waarvan de dividenden op onderliggende basis met 12,5% stegen. Ook de dividenden uit de mediasector lieten een goede groei zien en verdubbelden op onderliggende basis, geholpen door de dividendbetalingen van Meta en Alphabet. De groei werd breed gedragen door verschillende bedrijfssectoren: telecom, bouw, verzekeringen, duurzame consumptiegoederen en recreatie stegen allemaal met dubbele cijfers. De zwakste sectoren waren mijnbouw en transport, die samen $ 26 miljard dollar minder uitbetaalden op jaarbasis.

Grote techbedrijven geven dividendgroei forse impuls

Grote bedrijven die voor het eerst dividend uitkeerden, hadden een onevenredig grote impact. De grootste waren Meta en Alphabet in de VS en Alibaba in China. Samen keerden ze $ 15,1 miljard uit en waren goed voor 1,3 procentpunt, of een vijfde, van de wereldwijde dividendgroei in 2024. Voor het tweede jaar op rij was Microsoft veruit de grootste dividenduitbetaler ter wereld, maar Exxon, dat onlangs groter is geworden na de overname van Pioneer Natural Resources, steeg naar de tweede plaats, een positie die het bedrijf voor het laatst innam in 2016. Wereldwijd verhoogde 88% van de bedrijven het dividend of hield het gelijk en de mediaan, of typische, stijging van bedrijven was 6,7%.

Dividendgroei Nederland

“De sterke dividendgroei in Nederland, met een record van $ 16 miljard in 2024, weerspiegelt de financiële gezondheid van Nederlandse bedrijven,” zegt Sander van der Ent, hoofd Benelux van Janus Henderson. “Wat vooral interessant is, is dat weliswaar 74% van de stijging van ING kwam, maar dat de helft van de Nederlandse bedrijven in de index het dividend met dubbele cijfers verhoogde. Dit maakt Nederlandse bedrijven aantrekkelijk voor zowel lokale als internationale beleggers.” In Nederland was Heineken een uitzondering. De bierbrouwer verkocht na prijsverhogingen minder bier en verlaagde daarop het dividend.”

“Nu in het nieuwe pensioenstelsel de beleggingsresultaten directer doorwerken in pensioenopbouw, worden voorspelbare dividendinkomsten nog belangrijker voor de Nederlandse beleggingssector”, licht Van der Ent toe. “Deze ontwikkeling sluit aan bij een wereldwijde trend waarin zelfs techbedrijven zoals Meta en Alphabet dividend zijn gaan uitkeren. Voor 2025 verwachten we in de Benelux een dividendgroei in lijn met de wereldwijde prognose.”

Prognose 2025

Voor het komende jaar verwacht Janus Henderson dat de dividenden op nominale basis met 5,0% zullen stijgen, wat de totale uitbetalingen op een recordbedrag van $ 1,83 miljard zal brengen. Nu de dollar sterker wordt ten opzichte van veel valuta’s, wat de nominale groei vertraagt, zal de onderliggende groei voor het jaar waarschijnlijk dichter bij 5,1% liggen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20599 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht